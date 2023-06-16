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***ISKMD* *TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.06.2023 18:03
***ISKMD* *TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ISKMD******TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanının Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.04.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.04.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 100.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri ve ekleri Ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 onaylı ihraç belgesi_4 milyon TL.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159496


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Cumhuriyet 9.881 10.030 106,00  
Tam 9.837 10.092 105,10  
Yarım 4.804 4.887 3,00  
Çeyrek 2.402 2.443 1,00  
Gümüş.Ons 24,00 24,03 0,12  
Gümüş Gr. 18,24 18,26 0,08  
B. Petrol 75,97 75,97 0,30  
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