***ISKMD* *TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.06.2023 18:02
***ISKMD******TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanının Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Başvurumuz SPK tarafından 250.000.000 TL olarak onaylanmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.06.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 250.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK Kararı 24.04.23.pdf
EK: 2 Trive Yatırım ihraç belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160109
BIST