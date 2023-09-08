***ISKMD* *TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISKMD******TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanının OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 621.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.08.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.08.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 621.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin Tahsisli ve/veya Nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki Trive Yatırım.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193176BIST