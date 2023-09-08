***ISKMD* *TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.09.2023 15:29
***ISKMD******TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanının Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 621.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.08.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 621.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin Tahsisli ve/veya Nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki Trive Yatırım.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193176
BIST