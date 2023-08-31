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***ISKMD* *TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

31.08.2023 18:10
***ISKMD* *TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***ISKMD******TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş tarafından hazırlanan kredi derecelendirme raporunda, Şirketimizin 
kredi derecelendirme notu kısa vade için KR A-2, uzun 
vade için KR A- olarak belirlenen bir önceki yıl notları teyit edilerek not görünümü "DURAĞAN" 
olarak değerlendirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190595


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OZGYO 6,38 31.203.601 % 10,00  
ZEDUR 79,20 59.597.633 % 10,00  
KRTEK 29,04 58.812.897 % 10,00  
DIRIT 8,47 2.842.168 % 10,00  
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Tam 10.948 11.075 -83,00  
Yarım 5.491 5.559 -41,00  
Çeyrek 2.737 2.779 -23,00  
Gümüş.Ons 24,45 24,49 -0,14  
Gümüş Gr. 20,93 20,96 -0,17  
B. Petrol 85,62 85,62 0,38  
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