***ISKMD* *TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISKMD******TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş tarafından hazırlanan kredi derecelendirme raporunda, Şirketimizinkredi derecelendirme notu kısa vade için KR A-2, uzunvade için KR A- olarak belirlenen bir önceki yıl notları teyit edilerek not görünümü "DURAĞAN"olarak değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190595BIST