***ISKMD* *TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.08.2023 11:59
***ISKMD******TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 30000000 30000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Trive Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Sigorta ve Reasürans Brokerliği 3500000 3500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188138
BIST
'
14:087.813
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 16,22
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.780
En Yüksek
7.903
14:0827,2015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0594
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
14:0829,6540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0539
|Açılış
|: 29,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
14:081.663,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,66
|Açılış
|: 1.663,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler14:06
|NETAS
|47,32
|17.322.007
|% 10,00
|
|PKENT
|150,70
|89.427.459
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|2.976.013
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.221.875
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|899.580
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|17.515.635
|% -9,99
|
|EUYO
|15,07
|9.266.862
|% -9,98
|
|GSDDE
|9,26
|120.110.713
|% -9,83
|
|HKTM
|74,90
|216.913.033
|% -8,55
|
|TUPRS
|141,70
|8.953.250.856
|% 1,43
|
|THYAO
|255,50
|8.016.000.160
|% -1,35
|
|TCELL
|59,65
|4.440.589.764
|% 4,93
|
|EREGL
|44,46
|4.382.998.297
|% -1,20
|
|KOZAL
|27,20
|3.323.259.250
|% 2,64
|
|SKBNK
|4,07
|681.338.623
|% 0,74
|
|ZOREN
|4,97
|835.756.982
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,92
|1.423.315.704
|% -1,22
|
|ODAS
|12,66
|1.846.278.535
|% 2,68
|
|YKBNK
|15,49
|2.221.274.094
|% -3,25
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1944
|27,2015
|% 0,22
|
|Euro
|29,6382
|29,6540
|% 0,18
|
|Sterlin
|34,5973
|34,7708
|% 0,22
|
|Frank
|30,8580
|31,0439
|% 0,27
|
|Riyal
|7,2282
|7,2644
|% 0,19
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|7,00
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|9,96
|
|Cumhuriyet
|11.435
|11.608
|65,00
|
|Tam
|11.200
|11.264
|18,00
|
|Yarım
|5.617
|5.658
|9,00
|
|Çeyrek
|2.800
|2.829
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,42
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,45
|20,48
|0,12
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,40
|