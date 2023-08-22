***ISKMD* *TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISKMD******TVM*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTrive Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 30000000 30000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTrive Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Sigorta ve Reasürans Brokerliği 3500000 3500000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188138BIST