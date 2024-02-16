***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alım Programının sonlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Borsa İstanbul'da işlem gören Şirket paylarının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünüldüğü durumlarda sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve yatırımcıları korumakYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarISKPL, TREISKP00027 16.02.2023 1 0 5,32ISKPL, TREISKP00027 16.02.2023 3.528 0,002 5,33ISKPL, TREISKP00027 16.02.2023 5.997 0,003 5,35ISKPL, TREISKP00027 16.02.2023 5.332 0,003 5,36ISKPL, TREISKP00027 16.02.2023 12.939 0,006 5,38ISKPL, TREISKP00027 16.02.2023 26.659 0,013 5,39ISKPL, TREISKP00027 16.02.2023 8.475 0,004 5,4ISKPL, TREISKP00027 16.02.2023 29.569 0,014 5,41Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)ISKPL, TREISKP00027 5,41 5,389 498.510 Özkaynak 92.500 0,043Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan pay geri alımı programı kararı kapsamında "Geri Alım Programı" sonlanmıştır. Geri Alım Programı'nın yürürlükte olduğu 12 aylık dönemde yapılan alım işlemleri tabloda gösterilmiştir. Bu çerçevede- Geri alınan paylar için ödenmiş olan azami bedel pay başına 5.41 Türk Lirası ve ortalama bedel pay başına 5.3893 Türk Lirası- Geri alınan 92.500 Türk Lirası nominal değerli payların sermayeye oranı %0,043- Bu geri alımların maliyeti ise toplam 498.510 Türk Lirasıolarak gerçekleşmiş olup ile bu maliyet, Şirket'in kendi öz kaynaklarından karşılanmıştır.Şirketimizin 6 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda "Geri Alım Programı" dâhilinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bilgiler pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249956BIST