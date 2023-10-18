***ISKUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.10.2023 19:00
***ISKUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISKUR]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKUR.E pay sırasında maksimum emir değeri 19/10/2023 tarihinden itibaren 7.000.000 TL olarak uygulanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207595
BIST
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18:057.843
En Düşük
|Değişim
|: -3,36%
|| -272,35
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.837
En Yüksek
8.015
18:0528,0171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0828
|Açılış
|: 28,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
18:0529,5301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0508
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,4468
18:051.756,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 27,69
|Açılış
|: 1.756,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.767,55
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INGRM
|412,60
|425.092.828
|% 10,00
|
|HKTM
|75,35
|345.401.042
|% 10,00
|
|MAALT
|1.199,50
|538.267.058
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.476,40
|716.052.861
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,47
|18.347.574
|% 10,00
|
|ENSRI
|37,46
|154.452.483
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.168,20
|26.831.166
|% -10,00
|
|QNBFB
|312,20
|12.212.864
|% -9,98
|
|SARKY
|36,90
|96.189.641
|% -9,82
|
|CASA
|152,60
|23.301.652
|% -9,70
|
|THYAO
|216,50
|6.391.011.118
|% -3,82
|
|TUPRS
|141,20
|5.934.144.862
|% -2,22
|
|BRSAN
|928,00
|4.051.465.734
|% -5,64
|
|ASTOR
|119,00
|3.962.210.188
|% -2,46
|
|YKBNK
|18,46
|3.367.965.235
|% -4,25
|
|ZOREN
|5,94
|2.227.559.734
|% -5,11
|
|EKGYO
|7,33
|2.021.299.496
|% -3,93
|
|YKBNK
|18,46
|3.367.965.235
|% -4,25
|
|PETKM
|21,54
|3.162.042.720
|% -5,77
|
|KATMR
|2,65
|380.950.493
|% -5,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9888
|28,0171
|% 0,30
|
|Euro
|29,4956
|29,5301
|% -0,17
|
|Sterlin
|33,9341
|34,1042
|% -0,06
|
|Frank
|31,0501
|31,2372
|% 0,39
|
|Riyal
|7,4456
|7,4830
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|28,12
|
|Altın Gr.
|1.756
|1.756
|27,46
|
|Cumhuriyet
|12.160
|12.344
|232,00
|
|Tam
|11.875
|11.999
|228,00
|
|Yarım
|5.956
|6.023
|115,00
|
|Çeyrek
|2.969
|3.011
|57,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,58
|20,61
|0,10
|
|B. Petrol
|91,61
|91,61
|1,71
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EMKEL
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 31.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 423, 280 adet işlem
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17:58BIGCH
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 31.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 385, 403 adet işlem
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17:57DGNMO
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 779, 722 adet işlem
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17:56BYDNR
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 580 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 7, 888 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 8 altında . İşlem hacmi 90, 084.00 milyon TL de