***ISKUR* *DARDL* *SERVE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
13.05.2020 16:43
***ISKUR******DARDL******SERVE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler DARDL, ISKUR, SERVE
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
DARDL 1 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. E ALİ SIRLI 40.000,000
ISKUR 2 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. KURUCU E ALİ SIRLI 2,000
SERVE 3 SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş. E ALİ SIRLI 150.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844739
BIST
16:40100.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 838,04
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
16:406,9787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0193
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
16:407,5846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
16:40383,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,29
|Açılış
|: 383,44
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,62
|17.911.619
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.326.447
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.013.918
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|881.273
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.253
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.414.536
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|IZFAS
|2,35
|2.332.327
|% -9,27
|
|GEDIK
|18,91
|10.548.527
|% -8,91
|
|ASELS
|28,82
|1.632.768.907
|% 5,11
|
|KRDMD
|2,49
|536.970.264
|% 4,18
|
|ECILC
|5,96
|536.189.999
|% 9,96
|
|THYAO
|10,67
|532.099.146
|% 0,28
|
|GARAN
|7,95
|510.570.233
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,49
|536.970.264
|% 4,18
|
|EKGYO
|1,30
|175.739.226
|% -0,76
|
|ISFIN
|3,86
|509.923.665
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,19
|274.334.530
|% 0,46
|
|ODAS
|1,87
|206.666.205
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5383
|8,5812
|% -0,17
|
|Frank
|7,1689
|7,2121
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8506
|1,8598
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|6,75
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.504
|-6,70
|
|Tam
|2.534
|2.569
|-7,00
|
|Yarım
|1.236
|1.256
|-3,40
|
|Çeyrek
|618
|628
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,55
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,12
|30,12
|0,14
|
Seans Raporu
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16:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, KRDMD, ECILC
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16:50XU100
Endeks 100, 651 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 11, 025.00 milyon TL de