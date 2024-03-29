***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2024 23:24
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 04.03.2024
Genel Kurul Tarihi 29.03.2024
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul Genel Müdürlük/Oditoryum Binası
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili
2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması
3 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
4 - Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak 2023 yılı kârının dağıtılması hakkında karar alınması
5 - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerleme işlemleri sonucunda oluşan değer artışının, olağanüstü yedekler hesabından özel fon hesabına aktarılması hususunda karar alınması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti
7 - Denetçinin seçimi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
9 - Sayın Gökhan Şen'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan üye seçiminin onaya sunulması
10 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
12 - Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Tutanak - KVKK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Hazirun Cetveli.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 29.03.2024 tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.
1 - Esas Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları müzakere edilmiş ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır.
3 - Yönetim Kurulu 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.
4 - Kâr dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtıma 01.04.2024 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır.
5 - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerleme işlemleri sonucunda oluşan değer artışının, olağanüstü yedekler hesabından özel fon hesabına aktarılması kararlaştırılmıştır.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisat belirlenmiştir.
7 - PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.
9 - Sayın Gökhan Şen'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan üye seçimi onaylanmıştır.
10 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.
11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmiştir.
12 - Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Ek Açıklamalar
KAP sisteminin 5 MB dosya boyutu sınırı nedeniyle 29.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve eklerine bir bütün olarak www.isbank.com.tr/contentmanagement/IsbankMeetingReports/pdf/TutanakKVKK2024.pdf adresinden ulaşılabilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264589
BIST