***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul KararlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 04.03.2024Genel Kurul Tarihi 29.03.2024Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul Genel Müdürlük/Oditoryum BinasıGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması3 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi4 - Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak 2023 yılı kârının dağıtılması hakkında karar alınması5 - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerleme işlemleri sonucunda oluşan değer artışının, olağanüstü yedekler hesabından özel fon hesabına aktarılması hususunda karar alınması6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti7 - Denetçinin seçimi8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi9 - Sayın Gökhan Şen'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan üye seçiminin onaya sunulması10 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi12 - Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Tutanak - KVKK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Hazirun Cetveli.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Bankamızın 29.03.2024 tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.1 - Esas Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları müzakere edilmiş ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır.3 - Yönetim Kurulu 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.4 - Kâr dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtıma 01.04.2024 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır.5 - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerleme işlemleri sonucunda oluşan değer artışının, olağanüstü yedekler hesabından özel fon hesabına aktarılması kararlaştırılmıştır.6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisat belirlenmiştir.7 - PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır.8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.9 - Sayın Gökhan Şen'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan üye seçimi onaylanmıştır.10 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmiştir.12 - Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüEk AçıklamalarKAP sisteminin 5 MB dosya boyutu sınırı nedeniyle 29.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve eklerine bir bütün olarak www.isbank.com.tr/contentmanagement/IsbankMeetingReports/pdf/TutanakKVKK2024.pdf adresinden ulaşılabilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264589BIST