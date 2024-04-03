***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 29.03.2024 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun yeşil/sürdürülebilir borçlanma aracı ihracına ilişkin 26.01.2024 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 3 milyar Türk Lirası nominal değerli 126 gün vadeli yeşil finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 15-16-17-18-19 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266505BIST