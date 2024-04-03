***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 29.03.2024 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun yeşil/sürdürülebilir borçlanma aracı ihracına ilişkin 26.01.2024 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 3 milyar Türk Lirası nominal değerli 126 gün vadeli yeşil finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 15-16-17-18-19 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266504BIST