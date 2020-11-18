***ISKUR* *PETKM* *ALCTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
18.11.2020 16:57
***ISKUR******PETKM******ALCTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ISKUR, PETKM, ALCTL
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ALCTL 1 ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNIKASYON A.S. E GÖKHAN DURAK 100.000,000
ISKUR 2 TÜRKIYE IS BANKASI A.S. KURUCU E GÖKHAN DURAK 6,000
PETKM 3 PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. E DURAN ISERI 45,255
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889085
BIST
18:051.295
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 35,00
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.295
En Düşük
1.264
18:057,6842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6680
18:059,1283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0095
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1008
18:05463,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,27
|Açılış
|: 463,49
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|142.202.534
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|66.114.743
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.064.910
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.748.444
|% 10,00
|
|KENT
|389,90
|9.678.617
|% 9,99
|
|UZERB
|27,94
|270.627
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|329.386
|% -9,98
|
|BMELK
|20,56
|2.219.160
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|63.738.183
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,46
|416.803.512
|% -9,90
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,27
|1.777.696.618
|% 4,67
|
|THYAO
|11,70
|1.486.614.433
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,99
|1.081.003.388
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,52
|565.326.711
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6775
|7,6842
|% -0,20
|
|Euro
|9,1062
|9,1283
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,1692
|10,2202
|% -0,04
|
|Frank
|8,4088
|8,4594
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0410
|2,0512
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-2,61
|
|Altın Gr.
|464
|465
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-30,00
|
|Tam
|3.086
|3.166
|-26,06
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-12,60
|
|Çeyrek
|748
|766
|-6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,00
|
|B. Petrol
|44,64
|44,64
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HUBVC
Yüzde 7.57 oranında artışla 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 844, 795 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 04 artarak (% 2.73 ) 1, 168
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, ISBIR, KRDMD, YYAPI, LINK, DOAS, BERA, CASA, YGYO, KAPLM
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, MARTI, UZERB
-
17:56
BALAT, CELHA, KRDMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında