***ISMEN* *ATAKP* *ATAYM* *IYM* *ATA*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ISMEN******ATAKP******ATAYM******IYM******ATA*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ATA, ATAYM, IYM, ISMEN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAtakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 13/07/2023 tarihinde onaylanan İzahname EK-5 (Bağımsız Hukukçu Raporu - Bölüm 3) ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172503BIST