***ISMEN* *ATAKP* *ATAYM* *IYM* *ATA*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
14.07.2023 22:41
***ISMEN******ATAKP******ATAYM******IYM******ATA*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ATA, ATAYM, IYM, ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/07/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 13/07/2023 tarihinde onaylanan İzahname EK-5 (Bağımsız Hukukçu Raporu - Bölüm 1-A) ekte yer almaktadır. Konuya ilişkin daha önce yayınlanan duyuruda teknik sebeplerle yüklenemeyen doküman ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172512
BIST
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18:056.438
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 69,39
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.446
18:0526,1173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0971
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2392
En Düşük
25,9818
18:0529,3501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1217
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6863
En Düşük
29,0484
18:051.643,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,59
|Açılış
|: 1.643,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|21,56
|126.806.278
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|359.453.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|645,70
|165.241.745
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|92.497.417
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|150.587.848
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|20.762.582
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|79.027.230
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|143.937.374
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|214.510.621
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|36.437.137
|% -9,94
|
|THYAO
|213,50
|8.272.042.944
|% 1,91
|
|ASELS
|69,50
|7.554.291.353
|% 2,21
|
|SISE
|49,22
|5.082.468.600
|% 2,76
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|ASTOR
|81,50
|3.847.955.357
|% -2,10
|
|YKBNK
|13,91
|3.187.965.983
|% -2,52
|
|EKGYO
|8,24
|1.828.757.884
|% -0,96
|
|ISCTR
|14,49
|3.226.206.399
|% -1,83
|
|SKBNK
|2,85
|483.243.468
|% -2,40
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1012
|26,1173
|% 0,37
|
|Euro
|29,3199
|29,3501
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,1410
|34,3122
|% 0,10
|
|Frank
|30,2152
|30,3972
|% 0,04
|
|Riyal
|6,9522
|6,9870
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-4,98
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.644
|2,06
|
|Cumhuriyet
|10.950
|11.116
|-29,00
|
|Tam
|10.598
|10.821
|38,00
|
|Yarım
|5.299
|5.435
|18,00
|
|Çeyrek
|2.658
|2.718
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,97
|0,12
|
|B. Petrol
|79,66
|79,66
|-1,70
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TNZTP
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ASTOR
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 43 artarak (% 0.88 ) 5, 777
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, UMPAS, EDIP, OZRDN, ALCAR, BAYRK, HATEK, AVHOL, OTTO, CVKMD
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, AVGYO, VANGD, BRKSN, IHAAS, KERVN, AYCES, IHEVA