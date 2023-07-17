***ISMEN* *ATAKP* *ATAYM* *IYM* *ATA*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ISMEN******ATAKP******ATAYM******IYM******ATA*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ATA, ATAYM, IYM, ISMEN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAtakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172755BIST