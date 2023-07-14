***ISMEN* *ATAKP* *ATAYM* *IYM* *ATA*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***ISMEN******ATAKP******ATAYM******IYM******ATA*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [ATA, ATAYM, IYM, ISMEN]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAtakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 13/07/2023 tarihinde onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172514BIST