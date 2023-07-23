***ISMEN* *ATAKP* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
23.07.2023 17:19
***ISMEN******ATAKP******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 19-20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında,arz edilen toplam payların %5''inden fazla pay alan gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Yoktur 0 % 0 Yoktur Yoktur Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174404
BIST