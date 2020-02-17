***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.02.2020 09:48
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (IYM) yaptığı, dayanağı PAMUK olan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı 17 Şubat 2020 tarihinde (1 gün süre ile) geçici olarak işleme kapatılacaktır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819363
BIST
14:03121.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 866,25
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:036,0452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0091
|Açılış
|: 6,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:036,5570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:03307,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,05
|Açılış
|: 307,04
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,41
|588.936.708
|% 18,40
|
|TSPOR
|5,40
|181.754.706
|% 15,88
|
|KUTPO
|10,83
|43.244.657
|% 14,97
|
|OSTIM
|2,49
|100.682.853
|% 11,16
|
|CELHA
|10,98
|7.025.062
|% 10,80
|
|ARDYZ
|16,24
|29.200.755
|% -9,78
|
|ERBOS
|24,98
|13.765.881
|% -9,10
|
|HUBVC
|40,14
|37.924.942
|% -7,04
|
|KRTEK
|3,41
|2.617.642
|% -6,83
|
|IHGZT
|4,00
|64.732
|% -6,76
|
|ASELS
|30,06
|974.997.274
|% 3,37
|
|THYAO
|15,23
|945.073.381
|% 2,28
|
|GSRAY
|3,41
|588.936.708
|% 18,40
|
|ODAS
|2,26
|515.723.594
|% 5,12
|
|PETKM
|4,17
|341.576.747
|% 0,48
|
|ODAS
|2,26
|515.723.594
|% 5,12
|
|GSRAY
|3,41
|588.936.708
|% 18,40
|
|BJKAS
|2,98
|251.476.014
|% 3,47
|
|KARSN
|1,94
|162.908.062
|% -1,52
|
|PETKM
|4,17
|341.576.747
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8518
|7,8912
|% -0,31
|
|Frank
|6,1302
|6,1671
|% -0,18
|
|Riyal
|1,6062
|1,6143
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|-2,41
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.025
|2.075
|-5,63
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,72
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|-0,00
|