***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.04.2020 09:14
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (IYM) yaptığı, dayanakları ve kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836917
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837076
BIST
18:0595.834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
0
En Düşük
0
18:056,6696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
18:057,3072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0155
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
18:05360,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,22
|Açılış
|: 360,69
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
360,11
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,08
|41.223.514
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,08
|39.920.951
|% 0,00
|
|VAKKO
|4,13
|17.362.741
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|690.301.392
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,63
|506.242.624
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,08
|41.223.514
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,08
|39.920.951
|% 0,00
|
|VAKKO
|4,13
|17.362.741
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|690.301.392
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,63
|506.242.624
|% 0,00
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 0,00
|
|THYAO
|9,74
|990.690.118
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 0,00
|
|ASELS
|25,18
|893.663.011
|% 0,00
|
|PGSUS
|46,68
|707.732.002
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|690.301.392
|% 0,00
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 0,00
|
|TSKB
|0,97
|127.365.210
|% 0,00
|
|ECILC
|4,52
|600.137.275
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3062
|8,3479
|% 0,29
|
|Frank
|6,8918
|6,9333
|% 0,36
|
|Riyal
|1,7711
|1,7800
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|360
|361
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
Seans Raporu
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17:55XU030
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17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, GSRAY
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17:55XU100
Endeks 95, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 13, 751.00 milyon TL de