***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.05.2020 08:55
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını IYM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 10 adet varant 6 Mayıs 2020 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve IYM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** PBIEI.V, PBIEJ.V, PBIEK.V, PBIEL.V, PBIEM.V, PBIPE.V, PBIPF.V, PBIPG.V, PBIPH.V, PBIPI.V ***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842896
BIST
18:0598.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
0
En Düşük
0
18:057,0970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0228
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0970
En Düşük
7,0607
18:057,6868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6936
En Düşük
7,6497
18:05388,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,10
|Açılış
|: 388,34
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
389,43
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|4,26
|73.301.461
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,88
|49.161.010
|% 0,00
|
|TUPRS
|86,70
|258.062.425
|% 0,00
|
|KERVN
|0,38
|505.394
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% 0,00
|
|KERVT
|4,26
|73.301.461
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,88
|49.161.010
|% 0,00
|
|TUPRS
|86,70
|258.062.425
|% 0,00
|
|KERVN
|0,38
|505.394
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% 0,00
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 0,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% 0,00
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7767
|8,8208
|% -0,01
|
|Frank
|7,2488
|7,2925
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8805
|1,8899
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|0,36
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.540
|-0,30
|
|Tam
|2.559
|2.602
|-0,20
|
|Yarım
|1.241
|1.272
|-0,10
|
|Çeyrek
|623
|636
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,16
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|30,70
|30,70
|-0,27
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
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17:59XU100
Endeks 98, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 9, 292.00 milyon TL de
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17:59TKNSA
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
-
17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
-
17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem