***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ISMEN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa yapıcısı İş Yatırım (IYM) olan DAX'a dayalı varant sıraları, piyasa yapıcı üyenin talebi üzerine saat 13:30'dan itibaren yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853705BIST