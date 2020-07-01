***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.07.2020 13:11
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı İş Yatırım (IYM) olan DAX'a dayalı varant sıraları, piyasa yapıcı üyenin talebi üzerine saat 13:30'dan itibaren yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853705
BIST
13:51115.695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -829,73
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
13:516,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8573
En Düşük
6,8445
13:517,6777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0203
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6757
13:51392,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,38
|Açılış
|: 392,84
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.261.886
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|112.062.547
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.582.916
|% 9,97
|
|TRGYO
|3,66
|76.796.008
|% 9,91
|
|MRGYO
|2,00
|29.336.533
|% 9,89
|
|MERIT
|23,52
|19.576
|% -5,92
|
|GLRYH
|13,38
|9.281.130
|% -5,04
|
|RTALB
|33,28
|32.059.024
|% -4,86
|
|EKIZ
|9,75
|578.911
|% -4,79
|
|AKGUV
|3,05
|20.246.379
|% -4,69
|
|ODAS
|2,58
|723.554.246
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,02
|683.736.562
|% -1,46
|
|TSPOR
|7,01
|525.949.686
|% 2,49
|
|HALKB
|6,29
|458.247.210
|% -1,87
|
|VAKBN
|5,25
|304.585.705
|% -1,50
|
|EKGYO
|2,02
|683.736.562
|% -1,46
|
|ODAS
|2,58
|723.554.246
|% 4,03
|
|IHLGM
|1,65
|200.449.808
|% -1,79
|
|ADESE
|1,96
|230.213.242
|% -2,49
|
|CEMAS
|1,52
|170.367.459
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4812
|8,5237
|% 0,08
|
|Frank
|7,2073
|7,2507
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|1,37
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.563
|5,60
|
|Tam
|2.617
|2.630
|5,80
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|2,80
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,22
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,02
|
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|0,95
|