***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.07.2020 09:16
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını IYM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 184 adet varant 10 Temmuz 2020 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve IYM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** IZIHG.V, IZIHH.V, IZIHI.V, IZIHJ.V, IZIHK.V, IZIHL.V, IZIHM.V, IZIHN.V, IZITJ.V, IZITK.V, IZITL.V, IZITM.V, IZITN.V, IZITO.V, IZIUA.V, IZIUB.V, IBIIJ.V, IBIIK.V, IBIIL.V, IBIIM.V, IBITJ.V, IBITK.V, IBITL.V, IBITM.V, ABIIE.V, ABIIF.V, ABIIG.V, ABIIH.V, ABITE.V, ABITF.V, ABITG.V, ABITH.V, GRILH.V, GRILI.V, GRILJ.V, GRILK.V, GRIYI.V, GRIYJ.V, GRIYK.V, GRIYL.V, VBIIG.V, VBIIH.V, VBIII.V, VBIIJ.V, VBITG.V, VBITH.V, VBITI.V, VBITJ.V, KHIHG.V, KHIHH.V, KHIHI.V, KHIHJ.V, KHISG.V, KHISH.V, KHISI.V, KHISJ.V, SBIGJ.V, SBIGK.V, SBIGL.V, SBIGM.V, SBIRJ.V, SBIRK.V, SBIRL.V, SBIRM.V, TKIIB.V, TKIIC.V, TKIID.V, TKIIE.V, TKITB.V, TKITC.V, TKITD.V, TKITE.V, TPIHB.V, TPIHC.V, TPIHD.V, TPIHE.V, TPISB.V, TPISC.V, TPISD.V, TPISE.V, YBIIA.V, YBIIB.V, YBIIC.V, YBIID.V, YBITE.V, YBITF.V, YBITG.V, YBITH.V, EDIGK.V, EDIGL.V, EDIGM.V, EDIGN.V, EDISG.V, EDISH.V, EDISI.V, EDISJ.V, EGIHL.V, EGIHM.V, EGIHN.V, EGIHO.V, EGISL.V, EGISM.V, EGISN.V, EGISO.V, HBIIB.V, HBIIC.V, HBIID.V, HBIIE.V, HBITB.V, HBITC.V, HBITD.V, HBITE.V, KRIMI.V, KRIMJ.V, KRIMK.V, KRIML.V, KRIZI.V, KRIZJ.V, KRIZK.V, KRIZL.V, PEIKD.V, PEIKE.V, PEIKF.V, PEIKG.V, PEIVD.V, PEIVE.V, PEIVF.V, PEIVG.V, ASIHL.V, ASIHM.V, ASIHN.V, ASIHO.V, ASISL.V, ASISM.V, ASISN.V, ASISO.V, TLIAL.V, TLIAM.V, TLIAN.V, TLIAO.V, TLIPP.V, TLIPR.V, TLIPS.V, TLIPT.V, EXIFB.V, EXIFC.V, EXIFD.V, EXIFE.V, EXIPM.V, EXIPN.V, EXIPO.V, EXIRA.V, UDIIG.V, UDIIH.V, UDIII.V, UDIIJ.V, UDIUC.V, UDIUD.V, UDIUE.V, UDIUF.V, ALIDL.V, ALIDM.V, ALIDN.V, ALIZP.V, ALIZR.V, ALIZS.V, DAIEH.V, DAIEI.V, DAIEJ.V, DAIEK.V, DAIPD.V, DAIPE.V, DAIPF.V, DAIPG.V, PBIFD.V, PBIFE.V, PBIFF.V, PBIFG.V, PBIFH.V, PBIPO.V, PBIRA.V, PBIRB.V, PBIRC.V, PBIRD.V ***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858538
BIST