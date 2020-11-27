***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.11.2020 10:16
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı İş Yatırım (IYM) olan PAMUK'a dayalı varant sıraları, piyasa yapıcı üyenin talebi üzerine geçici olarak işleme kapatılmıştır. Varant sıraları, Piyasa yapıcının ilgili sıraların açılma talebini Borsaya bildirmesi sonrasında yapılacak bir duyuru ile yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890247
BIST
10:311.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.346
10:317,7924
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0793
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,8884
En Düşük
7,7755
10:319,2915
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0965
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,4121
En Düşük
9,2756
10:31453,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,12
|Açılış
|: 453,94
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
453,49
BIST En Aktif Hisseler10:31
|SAFKR
|13,87
|13.540.419
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|7.672.402
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|1.229.201
|% 9,95
|
|ORMA
|13,59
|122.582
|% 9,95
|
|FRIGO
|32,94
|1.216.244
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|29.204
|% -9,96
|
|IZTAR
|12,39
|673.966
|% -9,96
|
|SANFM
|12,30
|811.874
|% -9,96
|
|MARKA
|5,80
|2.443.731
|% -9,52
|
|POLTK
|350,10
|161.396
|% -8,69
|
|GARAN
|9,46
|670.343.473
|% 1,28
|
|GUBRF
|53,25
|258.843.510
|% 3,30
|
|EKGYO
|2,12
|245.074.014
|% 1,92
|
|THYAO
|12,13
|210.362.052
|% -0,57
|
|SELEC
|11,65
|172.423.154
|% 9,08
|
|EKGYO
|2,12
|245.074.014
|% 1,92
|
|GARAN
|9,46
|670.343.473
|% 1,28
|
|YKBNK
|3,10
|153.875.791
|% 0,98
|
|HLGYO
|3,56
|149.908.774
|% 3,19
|
|ODAS
|3,55
|132.979.954
|% -2,20
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7825
|7,7924
|% -1,01
|
|Euro
|9,2830
|9,2915
|% -1,03
|
|Sterlin
|10,4199
|10,4722
|% -0,56
|
|Frank
|8,5957
|8,6475
|% -0,58
|
|Riyal
|2,0785
|2,0889
|% -0,65
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,87
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|47,75
|47,75
|-0,04
|
Seans Raporu
10:31
daha fazla
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10:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 42 artarak (% 0.43 ) 1, 500
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10:43
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
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10:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GARAN
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10:43XU100
Endeks 1, 348 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 4, 415.00 milyon TL de
-
10:43TKNSA
Yüzde 9.97 oranında artışla 11.03 lira fiyatla işlem gören hissede 695, 594 adet işlem