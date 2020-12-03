***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.12.2020 09:29
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını IYM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 226 adet varant 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve IYM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: ***IZIIJ.V, IZIIK.V, IZIIL.V, IZIIM.V, IZIIN.V, IZIIO.V, IZIJA.V, IZIJB.V, IZIUM.V, IZIUN.V, IZIUO.V, IZIVA.V, IZIVB.V, IZIVC.V, IZIVD.V, IZIVE.V, IBIJO.V, IBIKA.V, IBIKB.V, IBIKC.V, IBIUO.V, IBIVA.V, IBIVB.V, IBIVC.V, ABIJJ.V, ABIJK.V, ABIJL.V, ABIJM.V, ABIUJ.V, ABIUK.V, ABIUL.V, ABIUM.V, GRIMM.V, GRIMN.V, GRIMO.V, GRINA.V, GRIZN.V, GRIZO.V, GRIQA.V, GRIQB.V, VBIJL.V, VBIJM.V, VBIJN.V, VBIJO.V, VBIUL.V, VBIUM.V, VBIUN.V, VBIUO.V, KHIIL.V, KHIIM.V, KHIIN.V, KHIIO.V, KHITL.V, KHITM.V, KHITN.V, KHITO.V, SBIHO.V, SBIIA.V, SBIIB.V, SBIIC.V, SBISO.V, SBITA.V, SBITB.V, SBITC.V, TKIJG.V, TKIJH.V, TKIJI.V, TKIJJ.V, TKIUG.V, TKIUH.V, TKIUI.V, TKIUJ.V, TEIFB.V, TEIFC.V, TEIFD.V, TEIFE.V, TEIPJ.V, TEIPK.V, TEIPL.V, TEIPM.V, TPIIG.V, TPIIH.V, TPIII.V, TPIIJ.V, TPITG.V, TPITH.V, TPITI.V, TPITJ.V, YBIJF.V, YBIJG.V, YBIJH.V, YBIJI.V, YBIUJ.V, YBIUK.V, YBIUL.V, YBIUM.V, EDIIA.V, EDIIB.V, EDIIC.V, EDIID.V, EDITL.V, EDITM.V, EDITN.V, EDITO.V, EGIJB.V, EGIJC.V, EGIJD.V, EGIJE.V, EGIUB.V, EGIUC.V, EGIUD.V, EGIUE.V, HBIJG.V, HBIJH.V, HBIJI.V, HBIJJ.V, HBIUG.V, HBIUH.V, HBIUI.V, HBIUJ.V, KRINN.V, KRINO.V, KRIOA.V, KRIOB.V, KRIQN.V, KRIQO.V, KRIQP.V, KRIQR.V, PEILI.V, PEILJ.V, PEILK.V, PEILL.V, PEIYI.V, PEIYJ.V, PEIYK.V, PEIYL.V, BIIAA.V, BIIAB.V, BIIAC.V, BIIAD.V, BIIPP.V, BIIPR.V, BIIPS.V, BIIPT.V, ASIJB.V, ASIJC.V, ASIJD.V, ASIJE.V, ASIUB.V, ASIUC.V, ASIUD.V, ASIUE.V, TLICB.V, TLICC.V, TLICD.V, TLICE.V, TLISU.V, TLISV.V, TLISY.V, TLISZ.V, SIING.V, SIINH.V, SIINI.V, SIINJ.V, SIIQS.V, SIIQT.V, SIIQU.V, SIIQV.V, ARIEI.V, ARIEJ.V, ARIEK.V, ARIEL.V, ARIPE.V, ARIPF.V, ARIPG.V, ARIPH.V, EXIGC.V, EXIGD.V, EXIGE.V, EXIGF.V, EXIRN.V, EXIRO.V, EXISA.V, EXISB.V, UDIJH.V, UDIJI.V, UDIJJ.V, UDIJK.V, UDIVD.V, UDIVE.V, UDIVF.V, UDIVG.V, ALIEK.V, ALIEL.V, ALIEM.V, ALIEN.V, ALIPG.V, ALIPH.V, ALIPI.V, ALIPJ.V, AGIHI.V, AGIHJ.V, AGIHK.V, AGIHL.V, AGITD.V, AGITE.V, AGITF.V, AGITG.V, DAIFI.V, DAIFJ.V, DAIFK.V, DAIFL.V, DAIRE.V, DAIRF.V, DAIRG.V, DAIRH.V, PBIGI.V, PBIGJ.V, PBIGK.V, PBIGL.V, PBIGM.V, PBISE.V, PBISF.V, PBISG.V, PBISH.V, PBISI.V ***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891101
BIST