***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.01.2021 09:12
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (IYM) yaptığı, dayanağı PAMUK olan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı 18 Ocak 2021 tarihinde (1 gün süre ile) geçici olarak işleme kapatılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902949
BIST
10:501.519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -5,12
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.525
En Düşük
1.509
10:507,5120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0534
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
10:509,0765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0647
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,1177
En Düşük
8,9816
10:50444,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 6,90
|Açılış
|: 444,71
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler10:50
|YGYO
|1,98
|10.416.766
|% 10,00
|
|ACSEL
|20,46
|11.503.630
|% 10,00
|
|SODSN
|38,72
|482.993
|% 10,00
|
|AYGAZ
|16,19
|27.589.116
|% 9,99
|
|INVEO
|85,65
|23.704.477
|% 9,95
|
|TDGYO
|8,98
|3.342.433
|% -5,37
|
|SUMAS
|65,00
|614.120
|% -5,04
|
|MSGYO
|5,43
|4.608.491
|% -4,40
|
|KUTPO
|47,92
|66.653.800
|% -4,26
|
|PEGYO
|1,67
|6.346.678
|% -4,23
|
|KOZAL
|119,60
|570.201.425
|% 3,01
|
|KRDMD
|6,79
|325.871.663
|% 2,72
|
|SISE
|7,72
|314.341.503
|% -1,28
|
|GARAN
|9,92
|264.116.554
|% -1,00
|
|THYAO
|13,12
|259.841.448
|% -0,83
|
|TSKB
|1,88
|174.118.678
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|132.496.909
|% -0,63
|
|DOHOL
|3,51
|257.998.966
|% 1,45
|
|IHLGM
|1,40
|88.287.629
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,43
|141.665.025
|% -0,82
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5094
|7,5120
|% 0,72
|
|Euro
|9,0687
|9,0765
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,1829
|10,2340
|% 0,81
|
|Frank
|8,4181
|8,4688
|% 0,99
|
|Riyal
|2,0024
|2,0124
|% 1,01
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|10,92
|
|Altın Gr.
|445
|445
|6,96
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,13
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|-0,26
|