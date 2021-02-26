***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ISMEN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını IYM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 48 adet varant 26 Şubat 2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve IYM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: ***ARIFB.V, ARIFC.V, ARIFD.V, ARIFE.V, ARIPM.V, ARIPN.V, ARIPO.V, ARIRA.V, EGIJJ.V, EGIJK.V, EGIJL.V, EGIJM.V, EGIUJ.V, EGIUK.V, EGIUL.V, EGIUM.V, EDIII.V, EDIIJ.V, EDIIK.V, EDIIL.V, EDIUE.V, EDIUF.V, EDIUG.V, EDIUH.V, KHIJE.V, KHIJF.V, KHIJG.V, KHIJH.V, KHIUE.V, KHIUF.V, KHIUG.V, KHIUH.V, SBIIH.V, SBIII.V, SBIIJ.V, SBIIK.V, SBITH.V, SBITI.V, SBITJ.V, SBITK.V, PBIHH.V, PBIHI.V, PBIHJ.V, PBIHK.V, PBITD.V, PBITE.V, PBITF.V, PBITG.V***http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913181BIST