***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
31.03.2021 09:11
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISMEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 1 TL Teorik Fiyat: 15,62 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922040
BIST
10:291.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.403
En Düşük
1.395
10:298,3135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0098
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3986
En Düşük
8,2962
10:299,8104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0361
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9109
En Düşük
9,7349
10:29452,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,59
|Açılış
|: 452,92
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler10:27
|ALCAR
|412,60
|27.959.764
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|960.304
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|9.082.993
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|8.449.927
|% 9,97
|
|VANGD
|7,62
|4.513.263
|% 9,96
|
|IDEAS
|79,20
|498.485
|% -10,00
|
|VAKFN
|21,74
|1.005.236
|% -9,94
|
|DENGE
|6,80
|516.392
|% -7,23
|
|EPLAS
|35,00
|452.095
|% -5,35
|
|DIRIT
|5,50
|66.050
|% -5,17
|
|GARAN
|6,77
|284.847.130
|% -0,15
|
|KRDMD
|7,06
|133.779.805
|% -0,28
|
|FROTO
|194,90
|130.913.191
|% -1,42
|
|KOZAL
|116,90
|124.771.294
|% 1,48
|
|EREGL
|15,08
|111.291.743
|% 1,28
|
|SKBNK
|1,20
|60.992.323
|% 0,00
|
|GARAN
|6,77
|284.847.130
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,91
|57.398.508
|% -1,04
|
|TSKB
|1,36
|36.758.026
|% 0,74
|
|IHLGM
|1,13
|23.334.104
|% 1,80
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3095
|8,3155
|% -0,09
|
|Euro
|9,7988
|9,8087
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,4627
|11,5202
|% 0,43
|
|Frank
|8,8333
|8,8865
|% 0,30
|
|Riyal
|2,2214
|2,2325
|% 0,30
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-0,09
|
|Altın Gr.
|453
|454
|2,20
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,06
|
|B. Petrol
|64,71
|64,71
|0,54
|
Seans Raporu
10:27
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