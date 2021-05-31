***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
31.05.2021 09:27
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (IYM) yaptığı, dayanağı PAMUK olan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı 31 Mayıs 2021 tarihinde (1 gün süre ile) geçici olarak işleme kapatılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938896
BIST
12:171.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
12:178,4925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0722
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
12:1710,3604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0815
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
12:17520,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -4,16
|Açılış
|: 520,10
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler12:17
|YAYLA
|3,85
|38.070.844
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|43.913.364
|% 9,99
|
|OYAYO
|8,40
|10.867.737
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.674.235
|% 9,87
|
|KUTPO
|36,12
|73.495.480
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|37.000.551
|% -9,95
|
|ADESE
|1,39
|30.808.443
|% -7,95
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|SANFM
|15,40
|1.357.795
|% -6,67
|
|THYAO
|13,28
|477.138.634
|% 2,31
|
|KRDMD
|8,01
|381.437.911
|% 1,52
|
|EREGL
|19,47
|315.301.442
|% 1,35
|
|GARAN
|7,96
|257.480.986
|% -0,25
|
|EKGYO
|1,95
|246.247.680
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,95
|246.247.680
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|199.548.749
|% -0,46
|
|KRDMD
|8,01
|381.437.911
|% 1,52
|
|KARSN
|4,44
|213.643.390
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,11
|50.521.321
|% 0,91
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4913
|8,4925
|% -0,84
|
|Euro
|10,3546
|10,3604
|% -0,78
|
|Sterlin
|11,9863
|12,0464
|% -1,08
|
|Frank
|9,3899
|9,4464
|% -0,94
|
|Riyal
|2,2558
|2,2671
|% -0,93
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,53
|
|Altın Gr.
|519
|519
|-4,89
|
|Cumhuriyet
|3.430
|3.482
|-20,00
|
|Tam
|3.415
|3.501
|-20,40
|
|Yarım
|1.650
|1.693
|-9,87
|
|Çeyrek
|828
|847
|-4,93
|
|Gümüş.Ons
|27,99
|28,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,42
|69,42
|0,70
|