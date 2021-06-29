***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.06.2021 09:23
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını IYM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 252 adet varant 3 Haziran 2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve IYM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: ***IZILC.V, IZILD.V, IZILE.V, IZILF.V, IZILG.V, IZILH.V, IZIZF.V, IZIZG.V, IZIZH.V, IZIZI.V, IZIZJ.V, IZIZK.V, IBILJ.V, IBILK.V, IBILL.V, IBILM.V, IBIYI.V, IBIYJ.V, IBIYK.V, IBIYL.V, ABILD.V, ABILE.V, ABILF.V, ABILG.V, ABIYD.V, ABIYE.V, ABIYF.V, ABIYG.V, GRIOG.V, GRIOH.V, GRIOI.V, GRIOJ.V, GRIQZ.V, GNIPP.V, GNIPR.V, GNIPS.V, VBILF.V, VBILG.V, VBILH.V, VBILI.V, VBIYF.V, VBIYG.V, VBIYH.V, VBIYI.V, TKILA.V, TKILB.V, TKILC.V, TKILD.V, TKIYA.V, TKIYB.V, TKIYC.V, TKIYD.V, TEIGK.V, TEIGL.V, TEIGM.V, TEIGN.V, TEISD.V, TEISE.V, TEISF.V, TEISG.V, YBIKO.V, YBILA.V, YBILB.V, YBILC.V, YBIYD.V, YBIYE.V, YBIYF.V, YBIYG.V, HBILA.V, HBILB.V, HBILC.V, HBILD.V, HBIYA.V, HBIYB.V, HBIYC.V, HBIYD.V, KDIAI.V, KDIAJ.V, KDIAK.V, KDIAL.V, KDIRY.V, KDIRZ.V, KDISP.V, KDISR.V, PEINC.V, PEIND.V, PEINE.V, PEINF.V, PEIQC.V, PEIQD.V, PEIQE.V, PEIQF.V, BIIBJ.V, BIIBK.V, BIIBL.V, BIIBM.V, BIITP.V, BIITR.V, BIITS.V, BIITT.V, ASIKK.V, ASIKL.V, ASIKM.V, ASIKN.V, ASIVK.V, ASIVL.V, ASIVM.V, ASIVN.V, TLIDK.V, TLIDL.V, TLIDM.V, TLIDN.V, TLIVU.V, TLIVV.V, TLIVY.V, TLIVZ.V, SSIBB.V, SSIBC.V, SSIBD.V, SSIBE.V, SSISS.V, SSIST.V, SSISU.V, SSISV.V, TPIKA.V, TPIKB.V, TPIKC.V, TPIKD.V, TPIVA.V, TPIVB.V, TPIVC.V, TPIVD.V, ARIGC.V, ARIGD.V, ARIGE.V, ARIGF.V, ARIRN.V, ARIRO.V, ARISA.V, ARISB.V, EGIKK.V, EGIKL.V, EGIKM.V, EGIKN.V, EGIVK.V, EGIVL.V, EGIVM.V, EGIVN.V, EDIJJ.V, EDIJK.V, EDIJL.V, EDIJM.V, EDIVF.V, EDIVG.V, EDIVH.V, EDIVI.V, KHIKF.V, KHIKG.V, KHIKH.V, KHIKI.V, KHIVF.V, KHIVG.V, KHIVH.V, KHIVI.V, SBIJI.V, SBIJJ.V, SBIJK.V, SBIJL.V, SBIUI.V, SBIUJ.V, SBIUK.V, SBIUL.V, DLIAA.V, DLIAB.V, DLIAC.V, DLIAD.V, DLIPP.V, DLIPR.V, DLIPS.V, DLIPT.V, KZIAA.V, KZIAB.V, KZIAC.V, KZIAD.V, KZIPP.V, KZIPR.V, KZIPS.V, KZIPT.V, SLIAA.V, SLIAB.V, SLIAC.V, SLIAD.V, SLIPP.V, SLIPR.V, SLIPS.V, SLIPT.V, EXIHL.V, EXIHM.V, EXIHN.V, EXIHO.V, EXITH.V, EXITI.V, EXITJ.V, EXITK.V, UDILB.V, UDILC.V, UDILD.V, UDILE.V, UDIYM.V, UDIYN.V, UDIYO.V, UDIZA.V, ALIGE.V, ALIGF.V, ALIGG.V, ALIGH.V, ALISA.V, ALISB.V, ALISC.V, ALISD.V, AGIJC.V, AGIJD.V, AGIJE.V, AGIJF.V, AGIUM.V, AGIUN.V, AGIUO.V, AGIVA.V, DAIHC.V, DAIHD.V, DAIHE.V, DAIHF.V, DAISN.V, DAISO.V, DAITA.V, DAITB.V, PBIIE.V, PBIIF.V, PBIIG.V, PBIIH.V, PBIUA.V, PBIUB.V, PBIUC.V, PBIUD.V, CTIBG.V, CTIBH.V, CTIBI.V, CTIBJ.V, CTISV.V, CTISY.V, CTISZ.V, CTITP.V ***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944682
BIST