***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.10.2021 09:19
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını IYM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 268 adet varant 8 Ekim 2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve IYM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: ***IZIML.V, IZIMM.V, IZIMN.V, IZIMO.V, IZINA.V, IZINB.V, IZIQO.V, IZIQP.V, IZIQR.V, IZIQS.V, IZIQT.V, IZIQU.V, IBIMK.V, IBIML.V, IBIMM.V, IBIMN.V, IBIZJ.V, IBIZK.V, IBIZL.V, IBIZM.V, ABIME.V, ABIMF.V, ABIMG.V, ABIMH.V, ABIZE.V, ABIZF.V, ABIZG.V, ABIZH.V, GNIAI.V, GNIAJ.V, GNIAK.V, GNIAL.V, GNIRZ.V, GNISP.V, GNISR.V, GNISS.V, VBIMG.V, VBIMH.V, VBIMI.V, VBIMJ.V, VBIZG.V, VBIZH.V, VBIZI.V, VBIZJ.V, TKIMB.V, TKIMC.V, TKIMD.V, TKIME.V, TKIZB.V, TKIZC.V, TKIZD.V, TKIZE.V, TEIHL.V, TEIHM.V, TEIHN.V, TEIHO.V, TEITE.V, TEITF.V, TEITG.V, TEITH.V, YBIMA.V, YBIMB.V, YBIMC.V, YBIMD.V, YBIZE.V, YBIZF.V, YBIZG.V, YBIZH.V, HBIMB.V, HBIMC.V, HBIMD.V, HBIME.V, HBIZB.V, HBIZC.V, HBIZD.V, HBIZE.V, KDIBJ.V, KDIBK.V, KDIBL.V, KDIBM.V, KDITY.V, KDITZ.V, KDIUP.V, KDIUR.V, PEIOD.V, PEIOE.V, PEIOF.V, PEIOG.V, PEIQT.V, PEIQU.V, PEIQV.V, PEIQY.V, BIICK.V, BIICL.V, BIICM.V, BIICN.V, BIIVP.V, BIIVR.V, BIIVS.V, BIIVT.V, ASILL.V, ASILM.V, ASILN.V, ASILO.V, ASIYL.V, ASIYM.V, ASIYN.V, ASIYO.V, TLIEL.V, TLIEM.V, TLIEN.V, TLIEO.V, TLIZU.V, TLIZV.V, TLIZY.V, TLIZZ.V, SSICC.V, SSICD.V, SSICE.V, SSICF.V, SSIUS.V, SSIUT.V, SSIUU.V, SSIUV.V, TPILB.V, TPILC.V, TPILD.V, TPILE.V, TPIYB.V, TPIYC.V, TPIYD.V, TPIYE.V, ARIHD.V, ARIHE.V, ARIHF.V, ARIHG.V, ARISO.V, ARITA.V, ARITB.V, ARITC.V, EGILL.V, EGILM.V, EGILN.V, EGILO.V, EGIYL.V, EGIYN.V, EGIYO.V, EGIZA.V, EDIKK.V, EDIKL.V, EDIKM.V, EDIKN.V, EDIYG.V, EDIYH.V, EDIYI.V, EDIYJ.V, KHILG.V, KHILH.V, KHILI.V, KHILJ.V, KHIYG.V, KHIYH.V, KHIYI.V, KHIYJ.V, SBIKJ.V, SBIKK.V, SBIKL.V, SBIKM.V, SBIVJ.V, SBIVK.V, SBIVL.V, SBIVM.V, DLIBB.V, DLIBC.V, DLIBD.V, DLIBE.V, DLISP.V, DLISR.V, DLISS.V, DLIST.V, KZIBB.V, KZIBC.V, KZIBD.V, KZIBE.V, KZISP.V, KZISR.V, KZISS.V, KZIST.V, SLIBB.V, SLIBC.V, SLIBD.V, SLIBE.V, SLISP.V, SLISR.V, SLISS.V, SLIST.V, EXIIM.V, EXIIN.V, EXIIO.V, EXIJA.V, EXIUI.V, EXIUJ.V, EXIUK.V, EXIUL.V, UDIMC.V, UDIMD.V, UDIME.V, UDIMF.V, UDIZN.V, UDIZO.V, UDIQA.V, UDIQB.V, ALIHF.V, ALIHG.V, ALIHH.V, ALIHI.V, ALITB.V, ALITC.V, ALITD.V, ALITE.V, AGIKD.V, AGIKE.V, AGIKF.V, AGIKG.V, AGIVO.V, AGIYA.V, AGIYB.V, AGIYC.V, DAIID.V, DAIIE.V, DAIIF.V, DAIIG.V, DAITO.V, DAIUA.V, DAIUB.V, DAIUC.V, PBIJF.V, PBIJG.V, PBIJH.V, PBIJI.V, PBIVB.V, PBIVC.V, PBIVD.V, PBIVE.V, DJIBF.V, DJIBG.V, DJIBH.V, DJIBI.V, DJISV.V, DJISY.V, DJISZ.V, DJITP.V, SPIBF.V, SPIBG.V, SPIBH.V, SPIBI.V, SPISU.V, SPISV.V, SPISY.V, SPISZ.V, CTIBK.V, CTIBL.V, CTIBM.V, CTIBN.V, CTITR.V, CTITS.V, CTITT.V, CTITU.V***
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BIST