***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.11.2021 09:03
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını IYM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 260 adet varant 12 Kasım 2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve IYM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** IZINC.V, IZIND.V, IZINE.V, IZINF.V, IZING.V, IZINH.V, IZIQV.V, IZIQY.V, IZIQZ.V, IZIPQ.V, IZIZQ.V, IZIRQ.V, IBIMO.V, IBINA.V, IBINB.V, IBINC.V, IBIZN.V, IBIZO.V, IBIQA.V, IBIQB.V, ABIMI.V, ABIMJ.V, ABIMK.V, ABIML.V, ABIZI.V, ABIZJ.V, ABIZK.V, ABIZL.V, GNIAM.V, GNIAN.V, GNIAO.V, GNIBA.V, GNIST.V, GNISU.V, GNISV.V, GNISY.V, VBIMK.V, VBIML.V, VBIMM.V, VBIMN.V, VBIZK.V, VBIZL.V, VBIZM.V, VBIZN.V, TKIMF.V, TKIMG.V, TKIMH.V, TKIMI.V, TKIZF.V, TKIZG.V, TKIZH.V, TKIZI.V, TEIIA.V, TEIIB.V, TEIIC.V, TEIID.V, TEITI.V, TEITJ.V, TEITK.V, TEITL.V, YBIME.V, YBIMF.V, YBIMG.V, YBIMH.V, YBIZI.V, YBIZJ.V, YBIZK.V, YBIZL.V, HBIMF.V, HBIMG.V, HBIMH.V, HBIMI.V, HBIZF.V, HBIZG.V, HBIZH.V, HBIZI.V, KDIBN.V, KDIBO.V, KDICA.V, KDICB.V, KDIUS.V, KDIUT.V, KDIUU.V, KDIUV.V, PEIOH.V, PEIOI.V, PEIOJ.V, PEIOK.V, PEIQZ.V, PEIWA.V, PEIWB.V, PEIWC.V, BIICO.V, BIIDA.V, BIIDB.V, BIIDC.V, BIIVU.V, BIIVV.V, BIIVY.V, BIIVZ.V, ASIMA.V, ASIMB.V, ASIMC.V, ASIMD.V, ASIZA.V, ASIZB.V, ASIZC.V, ASIZD.V, TLIFA.V, TLIFB.V, TLIFC.V, TLIFD.V, TLIPA.V, TLIPB.V, TLIPC.V, TLIPD.V, SSICG.V, SSICH.V, SSICI.V, SSICJ.V, SSIUY.V, SSIUZ.V, SSIVP.V, SSIVR.V, TPILF.V, TPILG.V, TPILH.V, TPILI.V, TPIYF.V, TPIYG.V, TPIYH.V, TPIYI.V, ARIHH.V, ARIHI.V, ARIHJ.V, ARIHK.V, ARITD.V, ARITE.V, ARITF.V, ARITG.V, EGIMA.V, EGIMB.V, EGIMC.V, EGIMD.V, EGIZB.V, EGIZC.V, EGIZD.V, EGIZE.V, EDIKO.V, EDILA.V, EDILB.V, EDILC.V, EDIYK.V, EDIYL.V, EDIYM.V, EDIYN.V, KHILK.V, KHILL.V, KHILM.V, KHILN.V, KHIYK.V, KHIYL.V, KHIYM.V, KHIYN.V, SBIKN.V, SBIKO.V, SBILA.V, SBILB.V, SBIVN.V, SBIVO.V, SBIYA.V, SBIYB.V, DLIBF.V, DLIBG.V, DLIBH.V, DLIBI.V, DLISU.V, DLISV.V, DLISY.V, DLISZ.V, KZIBF.V, KZIBG.V, KZIBH.V, KZIBI.V, KZISU.V, KZISV.V, KZISY.V, KZISZ.V, SLIBF.V, SLIBG.V, SLIBH.V, SLIBI.V, SLISU.V, SLISV.V, SLISY.V, SLISZ.V, EXIJB.V, EXIJC.V, EXIJD.V, EXIJE.V, EXIUM.V, EXIUN.V, EXIUO.V, EXIVA.V, UDIMG.V, UDIMH.V, UDIMI.V, UDIMJ.V, UDIQC.V, UDIQD.V, UDIQE.V, UDIQF.V, ALIHJ.V, ALIHK.V, ALIHL.V, ALIHM.V, ALITF.V, ALITG.V, ALITH.V, ALITI.V, AGIKH.V, AGIKI.V, AGIKJ.V, AGIKK.V, AGIYD.V, AGIYE.V, AGIYF.V, AGIYG.V, DAIIH.V, DAIII.V, DAIIJ.V, DAIIK.V, DAIUD.V, DAIUE.V, DAIUF.V, DAIUG.V, PBIJJ.V, PBIJK.V, PBIJL.V, PBIJM.V, PBIVF.V, PBIVG.V, PBIVH.V, PBIVI.V, DJIBJ.V, DJIBK.V, DJIBL.V, DJIBM.V, DJITR.V, DJITS.V, DJITT.V, DJITU.V, SPIBJ.V, SPIBK.V, SPIBL.V, SPIBM.V, SPITP.V, SPITR.V, SPITS.V, SPITT.V ***
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BIST