***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.01.2022 09:12
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (IYM) yaptığı, dayanağı PAMUK olan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı 17 Ocak 2022 tarihinde geçici olarak işleme kapatılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994576
BIST
18:052.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.081
En Düşük
2.049
18:0513,5719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0527
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5350
|
13,7069
En Düşük
13,4800
18:0515,4799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0519
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4500
|
15,6321
En Düşük
15,4022
18:05794,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 4,90
|Açılış
|: 794,56
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|20,98
|16.884.812
|% 0,00
|
|ADEL
|36,00
|13.146.128
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|8.070.182
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|112.583.907
|% 0,00
|
|AGESA
|24,54
|2.101.766
|% 0,00
|
|ACSEL
|20,98
|16.884.812
|% 0,00
|
|ADEL
|36,00
|13.146.128
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|8.070.182
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|112.583.907
|% 0,00
|
|AGESA
|24,54
|2.101.766
|% 0,00
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% 0,00
|
|EREGL
|31,48
|1.630.950.904
|% 0,00
|
|SISE
|15,07
|1.494.886.777
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|1.398.086.099
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|1.034.994.361
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,88
|1.391.701.186
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% 0,00
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% 0,00
|
|HALKB
|5,15
|697.722.855
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5361
|13,5719
|% 0,39
|
|Euro
|15,4596
|15,4799
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,5129
|18,6057
|% 0,40
|
|Frank
|14,7862
|14,8753
|% 0,33
|
|Riyal
|3,6073
|3,6254
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|2,64
|
|Altın Gr.
|791
|791
|1,79
|
|Cumhuriyet
|5.249
|5.329
|-24,00
|
|Tam
|5.225
|5.355
|-38,94
|
|Yarım
|2.525
|2.590
|-18,83
|
|Çeyrek
|1.267
|1.295
|-9,42
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|22,99
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,00
|0,02
|
|B. Petrol
|86,23
|86,23
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRSTL
Yüzde 5.34 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 643, 851 adet işlem
-
17:58DARDL
Yüzde 9.89 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 602, 449 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 30, 198.00 milyon TL de
-
17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem