***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.02.2022 09:24
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (IYM) yaptığı, dayanağı PAMUK olan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı 21 Şubat 2022 tarihinde geçici olarak işleme kapatılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003048
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,62
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
18:0513,6534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0056
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
18:0515,4770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0118
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
18:05831,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,78
|Açılış
|: 831,57
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAPIL
|19,69
|53.457.584
|% 10,00
|
|DERHL
|5,72
|26.957.483
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.244.877
|% 10,00
|
|POLTK
|548,60
|43.908.025
|% 9,98
|
|PAMEL
|104,90
|7.459.697
|% 9,90
|
|CEOEM
|15,31
|24.657.686
|% -9,99
|
|SANEL
|8,07
|4.316.589
|% -9,93
|
|SANFM
|34,00
|24.362.377
|% -5,56
|
|ETILR
|7,85
|2.387.664
|% -5,19
|
|IDEAS
|22,20
|13.954.654
|% -5,13
|
|PNLSN
|11,55
|424.977.636
|% 2,94
|
|PGSUS
|110,00
|310.908.087
|% -0,27
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|AYDEM
|8,07
|187.874.886
|% -1,22
|
|ENJSA
|14,22
|142.979.313
|% -2,20
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|PNLSN
|11,55
|424.977.636
|% 2,94
|
|MOBTL
|1,78
|59.069.035
|% -2,73
|
|AYDEM
|8,07
|187.874.886
|% -1,22
|
|ARDYZ
|5,75
|119.583.666
|% 2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6485
|13,6534
|% 0,04
|
|Euro
|15,4668
|15,4770
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,5309
|18,6239
|% 0,16
|
|Frank
|14,8437
|14,9331
|% 0,61
|
|Riyal
|3,6286
|3,6468
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-2,93
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,51
|0,01
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|1,05
|
Seans Raporu
18:05
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