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***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

21.04.2022 09:10
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını IYM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 292 adet varant 21 Nisan 2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve IYM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** IYICE.V, IYICF.V, IYICG.V, IYICH.V, IYICI.V, IYICJ.V, IYICK.V, IYICL.V, IYIUS.V, IYIUT.V, IYIUU.V, IYIUV.V, IYIUY.V, IYIUZ.V, IYIVP.V, IYIVR.V, ICIAA.V, ICIAB.V, ICIAC.V, ICIAD.V, ICIAE.V, ICIPA.V, ICIPB.V, ICIPC.V, ICIPD.V, ICIPE.V, ABINO.V, ABIOA.V, ABIOB.V, ABIOC.V, ABIOD.V, ABIQO.V, ABIQP.V, ABIQR.V, ABIQS.V, ABIQT.V, GNICI.V, GNICJ.V, GNICK.V, GNICL.V, GNICM.V, GNIVV.V, GNIVY.V, GNIVZ.V, GNIYP.V, GNIYR.V, TKIOB.V, TKIOC.V, TKIOD.V, TKIOE.V, TKIOF.V, TKIQR.V, TKIQS.V, TKIQT.V, TKIQU.V, TKIQV.V, TEIJL.V, TEIJM.V, TEIJN.V, TEIJO.V, TEIKA.V, TEIVE.V, TEIVF.V, TEIVG.V, TEIVH.V, TEIVI.V, YBIOA.V, YBIOB.V, YBIOC.V, YBIOD.V, YBIOE.V, YBIQU.V, YBIQV.V, YBIQY.V, YBIQZ.V, YBIQQ.V, HBIOB.V, HBIOC.V, HBIOD.V, HBIOE.V, HBIOF.V, HBIQR.V, HBIQS.V, HBIQT.V, HBIQU.V, HBIQV.V, KDIDJ.V, KDIDK.V, KDIDL.V, KDIDM.V, KDIDN.V, KDIZU.V, KDIZV.V, KDIZY.V, KDIZZ.V, KDIPA.V, PTIAS.V, PTIAT.V, PTIAU.V, PTIAV.V, PTIAW.V, PTIPP.V, PTIPQ.V, PTIPR.V, PTIPS.V, PTIPT.V, BIIEK.V, BIIEL.V, BIIEM.V, BIIEN.V, BIIEO.V, BIIPG.V, BIIPH.V, BIIPI.V, BIIPJ.V, BIIPK.V, ASINL.V, ASINM.V, ASINN.V, ASINO.V, ASIOA.V, ASIQL.V, ASIQM.V, ASIQN.V, ASIQO.V, ASIQP.V, SSIEC.V, SSIED.V, SSIEE.V, SSIEF.V, SSIEG.V, SSIPA.V, SSIPB.V, SSIPC.V, SSIPD.V, SSIPE.V, TPINB.V, TPINC.V, TPIND.V, TPINE.V, TPINF.V, TPIQB.V, TPIQC.V, TPIQD.V, TPIQE.V, TPIQF.V, TLIGG.V, TLIGH.V, TLIGI.V, TLIGJ.V, TLIGK.V, TLIRG.V, TLIRH.V, TLIRI.V, TLIRJ.V, TLIRK.V, EGINL.V, EGINM.V, EGINN.V, EGINO.V, EGIOA.V, EGIQM.V, EGIQN.V, EGIQO.V, EGIQP.V, EGIQR.V, EDIMA.V, EDIMB.V, EDIMC.V, EDIMD.V, EDIME.V, EDIZL.V, EDIZM.V, EDIZN.V, EDIZO.V, EDIQA.V, ARIIN.V, ARIIO.V, ARIJA.V, ARIJB.V, ARIJC.V, ARIUJ.V, ARIUK.V, ARIUL.V, ARIUM.V, ARIUN.V, KHING.V, KHINH.V, KHINI.V, KHINJ.V, KHINK.V, KHIQG.V, KHIQH.V, KHIQI.V, KHIQJ.V, KHIQK.V, SBIMJ.V, SBIMK.V, SBIML.V, SBIMM.V, SBIMN.V, SBIZJ.V, SBIZK.V, SBIZL.V, SBIZM.V, SBIZN.V, KZIDB.V, KZIDC.V, KZIDD.V, KZIDE.V, KZIDF.V, KZIVY.V, KZIVZ.V, KZIYP.V, KZIYR.V, KZIYS.V, SLIDB.V, SLIDC.V, SLIDD.V, SLIDE.V, SLIDF.V, SLIVY.V, SLIVZ.V, SLIYP.V, SLIYR.V, SLIYS.V, TAIBA.V, TAIBB.V, TAIBC.V, TAIBD.V, TAIBE.V, TAIPK.V, TAIPL.V, TAIPM.V, TAIPN.V, TAIPO.V, EXIKG.V, EXIKH.V, EXIKI.V, EXIKJ.V, EXIYC.V, EXIYD.V, EXIYE.V, EXIYF.V, ALIIO.V, ALIJA.V, ALIJB.V, ALIJC.V, ALIUK.V, ALIUL.V, ALIUM.V, ALIUN.V, AGILM.V, AGILN.V, AGILO.V, AGIMA.V, AGIZI.V, AGIZJ.V, AGIZK.V, AGIZL.V, DAIJM.V, DAIJN.V, DAIJO.V, DAIKA.V, DAIVI.V, DAIVJ.V, DAIVK.V, DAIVL.V, PBIKO.V, PBILA.V, PBILB.V, PBILC.V, PBIYK.V, PBIYL.V, PBIYM.V, PBIYN.V, DJICO.V, DJIDA.V, DJIDB.V, DJIDC.V, DJIVV.V, DJIVY.V, DJIVZ.V, DJIYP.V, SPICO.V, SPIDA.V, SPIDB.V, SPIDC.V, SPIVU.V, SPIVV.V, SPIVY.V, SPIVZ.V***



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DAGHL 23,32 8.166.436 % 10,00  
TRGYO 7,81 70.822.094 % 8,17  
DESPC 12,75 14.441.466 % 7,14  
CRFSA 36,70 40.659.259 % 6,50  
PAGYO 13,14 977.186 % 5,97  
daha fazla
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Dolar 14,6754 14,6809 % 0,07  
Euro 16,0427 16,0590 % 0,80  
Sterlin 19,1271 19,2231 % 0,07  
Frank 15,4448 15,5379 % 0,25  
Riyal 3,9023 3,9219 % 0,06  
daha fazla
11:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.949 1.949 -8,43  
Altın Gr. 920 920 -2,89  
Cumhuriyet 6.106 6.199 -43,00  
Tam 6.078 6.229 -39,05  
Yarım 2.938 3.013 -18,89  
Çeyrek 1.473 1.507 -9,44  
Gümüş.Ons 25,03 25,06 -0,16  
Gümüş Gr. 11,83 11,84 -0,05  
B. Petrol 109 109 1,97  
Seans Raporu 11:01
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