***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.06.2022 09:01
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını IYM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 322 adet varant 9 Haziran 2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve IYM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** IYIDF.V, IYIDG.V, IYIDH.V, IYIDI.V, IYIDJ.V, IYIDK.V, IYIDL.V, IYIDM.V, IYIYS.V, IYIYT.V, IYIYU.V, IYIYV.V, IYIYY.V, IYIYZ.V, IYIZP.V, IYIZR.V, ICIAK.V, ICIAL.V, ICIAM.V, ICIAN.V, ICIAO.V, ICIPK.V, ICIPL.V, ICIPM.V, ICIPN.V, ICIPO.V, ABIOJ.V, ABIOK.V, ABIOL.V, ABIOM.V, ABION.V, ABIQX.V, ABIWA.V, ABIWB.V, ABIWC.V, ABIWD.V, GNIDD.V, GNIDE.V, GNIDF.V, GNIDG.V, GNIDH.V, GNIYZ.V, GNIZP.V, GNIZR.V, GNIZS.V, GNIZT.V, TKIOL.V, TKIOM.V, TKION.V, TKIOO.V, TKIOP.V, TKIWA.V, TKIWB.V, TKIWC.V, TKIWD.V, TKIWE.V, TEIKG.V, TEIKH.V, TEIKI.V, TEIKJ.V, TEIKK.V, TEIVO.V, TEIYA.V, TEIYB.V, TEIYC.V, TEIYD.V, YPIAF.V, YPIAG.V, YPIAH.V, YPIAI.V, YPIAJ.V, YPIPF.V, YPIPG.V, YPIPH.V, YPIPI.V, YPIPJ.V, HBIOL.V, HBIOM.V, HBION.V, HBIOO.V, HBIOP.V, HBIZQ.V, HBIWA.V, HBIWB.V, HBIWC.V, HBIWD.V, KDIEE.V, KDIEF.V, KDIEG.V, KDIEH.V, KDIEI.V, KDIPG.V, KDIPH.V, KDIPI.V, KDIPJ.V, KDIPK.V, PTIBC.V, PTIBD.V, PTIBE.V, PTIBF.V, PTIBG.V, PTIQZ.V, PTIQA.V, PTIQB.V, PTIQC.V, PTIQD.V, BIIFF.V, BIIFG.V, BIIFH.V, BIIFI.V, BIIFJ.V, BIIRB.V, BIIRC.V, BIIRD.V, BIIRE.V, BIIRF.V, ASIOG.V, ASIOH.V, ASIOI.V, ASIOJ.V, ASIOK.V, ASIQY.V, ASIQZ.V, ASIWA.V, ASIWB.V, ASIWC.V, SSIEM.V, SSIEN.V, SSIEO.V, SSIFA.V, SSIFB.V, SSIPK.V, SSIPL.V, SSIPM.V, SSIPN.V, SSIPO.V, TPINL.V, TPINM.V, TPINN.V, TPINO.V, TPIOA.V, TPIQL.V, TPIQM.V, TPIQN.V, TPIQO.V, TPIQP.V, TLIHB.V, TLIHC.V, TLIHD.V, TLIHE.V, TLIHF.V, TLISB.V, TLISC.V, TLISD.V, TLISE.V, TLISF.V, EGIOG.V, EGIOH.V, EGIOI.V, EGIOJ.V, EGIOK.V, EGIQZ.V, EGIWA.V, EGIWB.V, EGIWC.V, EGIWD.V, EDIMK.V, EDIML.V, EDIMM.V, EDIMN.V, EDIMO.V, EDIQG.V, EDIQH.V, EDIQI.V, EDIQJ.V, EDIQK.V, ARIJI.V, ARIJJ.V, ARIJK.V, ARIJL.V, ARIJM.V, ARIVE.V, ARIVF.V, ARIVG.V, ARIVH.V, ARIVI.V, KHIOB.V, KHIOC.V, KHIOD.V, KHIOE.V, KHIOF.V, KHIQR.V, KHIQS.V, KHIQT.V, KHIQU.V, KHIQV.V, SBINE.V, SBINF.V, SBING.V, SBINH.V, SBINI.V, SBIQE.V, SBIQF.V, SBIQG.V, SBIQH.V, SBIQI.V, KZIDL.V, KZIDM.V, KZIDN.V, KZIDO.V, KZIEA.V, KZIZP.V, KZIZR.V, KZIZS.V, KZIZT.V, KZIZU.V, SLIDL.V, SLIDM.V, SLIDN.V, SLIDO.V, SLIEA.V, SLIZP.V, SLIZR.V, SLIZS.V, SLIZT.V, SLIZU.V, TAIBK.V, TAIBL.V, TAIBM.V, TAIBN.V, TAIBO.V, TAIQZ.V, TAIQA.V, TAIQB.V, TAIQC.V, TAIQD.V, TOIHO.V, TOIIA.V, TOIIB.V, TOIIC.V, TOIID.V, TOITK.V, TOITL.V, TOITM.V, TOITN.V, TOITO.V, FRIAF.V, FRIAG.V, FRIAH.V, FRIAI.V, FRIAJ.V, FRIPF.V, FRIPG.V, FRIPH.V, FRIPI.V, FRIPJ.V, PGIIE.V, PGIIF.V, PGIIG.V, PGIIH.V, PGIII.V, PGIUA.V, PGIUB.V, PGIUC.V, PGIUD.V, PGIUE.V, EXIKO.V, EXILA.V, EXILB.V, EXILC.V, EXIYK.V, EXIYL.V, EXIYM.V, EXIYN.V, ALIJH.V, ALIJI.V, ALIJJ.V, ALIJK.V, ALIVD.V, ALIVE.V, ALIVF.V, ALIVG.V, AGIMF.V, AGIMG.V, AGIMH.V, AGIMI.V, AGIQB.V, AGIQC.V, AGIQD.V, AGIQE.V, DAIKF.V, DAIKG.V, DAIKH.V, DAIKI.V, DAIYB.V, DAIYC.V, DAIYD.V, DAIYE.V, PBILH.V, PBILI.V, PBILJ.V, PBILK.V, PBIZD.V, PBIZE.V, PBIZF.V, PBIZG.V, DJIDH.V, DJIDI.V, DJIDJ.V, DJIDK.V, DJIYV.V, DJIYY.V, DJIYZ.V, DJIZP.V, SPIDH.V, SPIDI.V, SPIDJ.V, SPIDK.V, SPIYU.V, SPIYV.V, SPIYY.V, SPIYZ.V ***
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