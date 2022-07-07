***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.07.2022 09:24
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını IYM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 322 adet varant 7 Temmuz 2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve IYM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** IYIDN.V, IYIDO.V, IYIEA.V, IYIEB.V, IYIEC.V, IYIED.V, IYIEE.V, IYIEF.V, IYIZS.V, IYIZT.V, IYIZU.V, IYIZV.V, IYIZY.V, IYIZZ.V, IYIPA.V, IYIPB.V, ICIAP.V, ICIAQ.V, ICIAR.V, ICIAS.V, ICIAT.V, ICIPP.V, ICIPQ.V, ICIPR.V, ICIPS.V, ICIPT.V, ABIOO.V, ABIOP.V, ABIOQ.V, ABIOR.V, ABIOS.V, ABIWE.V, ABIWF.V, ABIWG.V, ABIWH.V, ABIWI.V, GNIDI.V, GNIDJ.V, GNIDK.V, GNIDL.V, GNIDM.V, GNIZU.V, GNIZV.V, GNIZY.V, GNIZZ.V, GNIPA.V, TKIOQ.V, TKIOR.V, TKIOS.V, TKIOT.V, TKIOU.V, TKIWF.V, TKIWG.V, TKIWH.V, TKIWI.V, TKIWJ.V, TEIKL.V, TEIKM.V, TEIKN.V, TEIKO.V, TEILA.V, TEIYE.V, TEIYF.V, TEIYG.V, TEIYH.V, TEIYI.V, YPIAK.V, YPIAL.V, YPIAM.V, YPIAN.V, YPIAO.V, YPIPK.V, YPIPL.V, YPIPM.V, YPIPN.V, YPIPO.V, HBIOQ.V, HBIOR.V, HBIOS.V, HBIOT.V, HBIOU.V, HBIWE.V, HBIWF.V, HBIWG.V, HBIWH.V, HBIWI.V, KDIEJ.V, KDIEK.V, KDIEL.V, KDIEM.V, KDIEN.V, KDIPL.V, KDIPM.V, KDIPN.V, KDIPO.V, KDIRA.V, PTIBH.V, PTIBI.V, PTIBJ.V, PTIBK.V, PTIBL.V, PTIQE.V, PTIQF.V, PTIQG.V, PTIQH.V, PTIQI.V, BIIFK.V, BIIFL.V, BIIFM.V, BIIFN.V, BIIFO.V, BIIRG.V, BIIRH.V, BIIRI.V, BIIRJ.V, BIIRK.V, ASIOL.V, ASIOM.V, ASION.V, ASIOO.V, ASIOP.V, ASIWD.V, ASIWE.V, ASIWF.V, ASIWG.V, ASIWH.V, SSIFC.V, SSIFD.V, SSIFE.V, SSIFF.V, SSIFG.V, SSIRA.V, SSIRB.V, SSIRC.V, SSIRD.V, SSIRE.V, TPIOB.V, TPIOC.V, TPIOD.V, TPIOE.V, TPIOF.V, TPIQR.V, TPIQS.V, TPIQT.V, TPIQU.V, TPIQV.V, TLIHG.V, TLIHH.V, TLIHI.V, TLIHJ.V, TLIHK.V, TLISG.V, TLISH.V, TLISI.V, TLISJ.V, TLISK.V, EGIOL.V, EGIOM.V, EGION.V, EGIOO.V, EGIOP.V, EGIWE.V, EGIWF.V, EGIWG.V, EGIWH.V, EGIWI.V, EDINA.V, EDINB.V, EDINC.V, EDIND.V, EDINE.V, EDIQL.V, EDIQM.V, EDIQN.V, EDIQO.V, EDIQP.V, ARIJN.V, ARIJO.V, ARIKA.V, ARIKB.V, ARIKC.V, ARIVJ.V, ARIVK.V, ARIVL.V, ARIVM.V, ARIVN.V, KHIOG.V, KHIOH.V, KHIOI.V, KHIOJ.V, KHIOK.V, KHIQY.V, KHIQZ.V, KHIWA.V, KHIWB.V, KHIWC.V, SBINJ.V, SBINK.V, SBINL.V, SBINM.V, SBINN.V, SBIQJ.V, SBIQK.V, SBIQL.V, SBIQM.V, SBIQN.V, KZIEB.V, KZIEC.V, KZIED.V, KZIEE.V, KZIEF.V, KZIZV.V, KZIZY.V, KZIZZ.V, KZIPA.V, KZIPB.V, SLIEB.V, SLIEC.V, SLIED.V, SLIEE.V, SLIEF.V, SLIZV.V, SLIZY.V, SLIZZ.V, SLIPA.V, SLIPB.V, TAICA.V, TAICB.V, TAICC.V, TAICD.V, TAICE.V, TAIQE.V, TAIQF.V, TAIQG.V, TAIQH.V, TAIQI.V, TOIIE.V, TOIIF.V, TOIIG.V, TOIIH.V, TOIII.V, TOIUA.V, TOIUB.V, TOIUC.V, TOIUD.V, TOIUE.V, FRIAK.V, FRIAL.V, FRIAM.V, FRIAN.V, FRIAO.V, FRIPK.V, FRIPL.V, FRIPM.V, FRIPN.V, FRIPO.V, PGIIJ.V, PGIIK.V, PGIIL.V, PGIIM.V, PGIIN.V, PGIUF.V, PGIUG.V, PGIUH.V, PGIUI.V, PGIUJ.V, EXILD.V, EXILE.V, EXILF.V, EXILG.V, EXIYO.V, EXIZA.V, EXIZB.V, EXIZC.V, ALIJL.V, ALIJM.V, ALIJN.V, ALIJO.V, ALIVH.V, ALIVI.V, ALIVJ.V, ALIVK.V, AGIMJ.V, AGIMK.V, AGIML.V, AGIMM.V, AGIQF.V, AGIQG.V, AGIQH.V, AGIQI.V, DAIKJ.V, DAIKK.V, DAIKL.V, DAIKM.V, DAIYF.V, DAIYG.V, DAIYH.V, DAIYI.V, PBILL.V, PBILM.V, PBILN.V, PBILO.V, PBIZH.V, PBIZI.V, PBIZJ.V, PBIZK.V, DJIDL.V, DJIDM.V, DJIDN.V, DJIDO.V, DJIZR.V, DJIZS.V, DJIZT.V, DJIZU.V, SPIDL.V, SPIDM.V, SPIDN.V, SPIDO.V, SPIZP.V, SPIZR.V, SPIZS.V, SPIZT.V***
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