***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.08.2022 09:09
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını IYM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 330 adet varant 5 Ağustos 2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve IYM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** IYIEG.V, IYIEH.V, IYIEI.V, IYIEJ.V, IYIEK.V, IYIEL.V, IYIEM.V, IYIEN.V, IYIPC.V, IYIPD.V, IYIPE.V, IYIPF.V, IYIPG.V, IYIPH.V, IYIPI.V, IYIPJ.V, ICIAU.V, ICIAV.V, ICIAW.V, ICIAX.V, ICIAY.V, ICIPU.V, ICIPV.V, ICIPW.V, ICIPX.V, ICIPY.V, ABIOT.V, ABIOU.V, ABIOV.V, ABIOW.V, ABIOX.V, ABIWJ.V, ABIWK.V, ABIWL.V, ABIWM.V, ABIWN.V, GNIDN.V, GNIDO.V, GNIEA.V, GNIEB.V, GNIEC.V, GNIPB.V, GNIPC.V, GNIPD.V, GNIPE.V, GNIPF.V, TKIOV.V, TKIOW.V, TKIOX.V, TKIOY.V, TKIOZ.V, TKIWK.V, TKIWL.V, TKIWM.V, TKIWN.V, TKIWO.V, TEILB.V, TEILC.V, TEILD.V, TEILE.V, TEILF.V, TEIYJ.V, TEIYK.V, TEIYL.V, TEIYM.V, TEIYN.V, YPIAP.V, YPIAQ.V, YPIAR.V, YPIAS.V, YPIAT.V, YPIPP.V, YPIPQ.V, YPIPR.V, YPIPS.V, YPIPT.V, HBIOV.V, HBIOW.V, HBIOX.V, HBIOY.V, HBIOZ.V, HBIWJ.V, HBIWK.V, HBIWL.V, HBIWM.V, HBIWN.V, KDIEO.V, KDIFA.V, KDIFB.V, KDIFC.V, KDIFD.V, KDIRB.V, KDIRC.V, KDIRD.V, KDIRE.V, KDIRF.V, PTIBM.V, PTIBN.V, PTIBO.V, PTIBP.V, PTIBQ.V, PTIQJ.V, PTIQK.V, PTIQL.V, PTIQM.V, PTIQN.V, BIIGA.V, BIIGB.V, BIIGC.V, BIIGD.V, BIIGE.V, BIIRL.V, BIIRM.V, BIIRN.V, BIIRO.V, BIISA.V, ASIOQ.V, ASIOR.V, ASIOS.V, ASIOT.V, ASIOU.V, ASIWI.V, ASIWJ.V, ASIWK.V, ASIWL.V, ASIWM.V, SSIFH.V, SSIFI.V, SSIFJ.V, SSIFK.V, SSIFL.V, SSIRF.V, SSIRG.V, SSIRH.V, SSIRI.V, SSIRJ.V, TPIOG.V, TPIOH.V, TPIOI.V, TPIOJ.V, TPIOK.V, TPIQY.V, TPIQZ.V, TPIWA.V, TPIWB.V, TPIWC.V, TLIHL.V, TLIHM.V, TLIHN.V, TLIHO.V, TLIIA.V, TLISL.V, TLISM.V, TLISN.V, TLISO.V, TLITA.V, EGIOQ.V, EGIOR.V, EGIOS.V, EGIOT.V, EGIOU.V, EGIWJ.V, EGIWK.V, EGIWL.V, EGIWM.V, EGIWN.V, EDINF.V, EDING.V, EDINH.V, EDINI.V, EDINJ.V, EDIQR.V, EDIQS.V, EDIQT.V, EDIQU.V, EDIQV.V, ARIKD.V, ARIKE.V, ARIKF.V, ARIKG.V, ARIKH.V, ARIVO.V, ARIYA.V, ARIYB.V, ARIYC.V, ARIYD.V, KHIOL.V, KHIOM.V, KHION.V, KHIOO.V, KHIOP.V, KHIWD.V, KHIWE.V, KHIWF.V, KHIWG.V, KHIWH.V, SBINO.V, SBIOA.V, SBIOB.V, SBIOC.V, SBIOD.V, SBIQO.V, SBIQP.V, SBIQR.V, SBIQS.V, SBIQT.V, KZIEG.V, KZIEH.V, KZIEI.V, KZIEJ.V, KZIEK.V, KZIPC.V, KZIPD.V, KZIPE.V, KZIPF.V, KZIPG.V, SLIEG.V, SLIEH.V, SLIEI.V, SLIEJ.V, SLIEK.V, SLIPC.V, SLIPD.V, SLIPE.V, SLIPF.V, SLIPG.V, TAICF.V, TAICG.V, TAICH.V, TAICI.V, TAICJ.V, TAIQJ.V, TAIQK.V, TAIQL.V, TAIQM.V, TAIQN.V, TOIIJ.V, TOIIK.V, TOIIL.V, TOIIM.V, TOIIN.V, TOIUF.V, TOIUG.V, TOIUH.V, TOIUI.V, TOIUJ.V, FRIAP.V, FRIAQ.V, FRIAR.V, FRIAS.V, FRIAT.V, FRIPP.V, FRIPQ.V, FRIPR.V, FRIPS.V, FRIPT.V, PGIIO.V, PGIJA.V, PGIJB.V, PGIJC.V, PGIJD.V, PGIUK.V, PGIUL.V, PGIUM.V, PGIUN.V, PGIUO.V, EXILH.V, EXILI.V, EXILJ.V, EXILK.V, EXIZD.V, EXIZE.V, EXIZF.V, EXIZG.V, ALIKA.V, ALIKB.V, ALIKC.V, ALIKD.V, ALIVL.V, ALIVM.V, ALIVN.V, ALIVO.V, AGIMN.V, AGIMO.V, AGINA.V, AGINB.V, AGIQJ.V, AGIQK.V, AGIQL.V, AGIQM.V, DAIKN.V, DAIKO.V, DAILA.V, DAILB.V, DAIYJ.V, DAIYK.V, DAIYL.V, DAIYM.V, PBIMA.V, PBIMB.V, PBIMC.V, PBIMD.V, PBIZL.V, PBIZM.V, PBIZN.V, PBIZO.V, DJIEA.V, DJIEB.V, DJIEC.V, DJIED.V, DJIZV.V, DJIZY.V, DJIZZ.V, DJIPA.V, SPIEA.V, SPIEB.V, SPIEC.V, SPIED.V, SPIZU.V, SPIZV.V, SPIZY.V, SPIZZ.V, CTICD.V, CTICE.V, CTICF.V, CTICG.V, CTIUR.V, CTIUS.V, CTIUT.V, CTIUU.V ***
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