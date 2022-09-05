***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ISMEN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (IYM) yaptığı, dayanağı PAMUK olan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı piyasa yapıcı üyenin talebi üzerine 5 Eylül 2022 tarihinde geçici olarak işleme kapalı olacaktır. Piyasa yapıcının kapatma talebini seans başlangıcından sonra iletmiş olması nedeniyle ilgili sıralar saat 10:12:15 itibariyle işleme kapatılmıştır. BİAŞ yönetmeliğinin 33/c maddesi uyarınca ilgili sıralardaki işlemler iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060081BIST