***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.09.2022 11:12
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (IYM) yaptığı, dayanağı PAMUK olan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı piyasa yapıcı üyenin talebi üzerine 5 Eylül 2022 tarihinde geçici olarak işleme kapalı olacaktır. Piyasa yapıcının kapatma talebini seans başlangıcından sonra iletmiş olması nedeniyle ilgili sıralar saat 10:12:15 itibariyle işleme kapatılmıştır. BİAŞ yönetmeliğinin 33/c maddesi uyarınca ilgili sıralardaki işlemler iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060081
BIST
11:023.291
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 68,42
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.294
En Düşük
3.248
11:0218,2317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0317
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2830
|
18,2405
En Düşük
18,1877
11:0218,1064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0125
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1219
En Düşük
17,9911
11:021.002,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 1.002,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,22
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler11:01
|ICBCT
|7,93
|30.975.869
|% 9,99
|
|ZRGYO
|3,75
|31.511.554
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|1.812.852
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|56.813.044
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,71
|133.023.775
|% 9,76
|
|MTRKS
|42,78
|46.261.033
|% -9,97
|
|MIPAZ
|7,57
|19.670.146
|% -7,34
|
|ULUSE
|132,90
|22.998.351
|% -6,67
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,50
|2.399.512.595
|% 2,37
|
|YKBNK
|8,00
|1.807.900.455
|% 2,43
|
|AKBNK
|13,47
|1.632.988.129
|% 3,38
|
|EKGYO
|4,20
|1.173.743.650
|% 3,70
|
|GARAN
|24,70
|1.080.609.052
|% 1,31
|
|EKGYO
|4,20
|1.173.743.650
|% 3,70
|
|YKBNK
|8,00
|1.807.900.455
|% 2,43
|
|AKBNK
|13,47
|1.632.988.129
|% 3,38
|
|ISCTR
|9,13
|1.067.516.132
|% 3,28
|
|HALKB
|9,68
|907.228.485
|% 7,80
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2209
|18,2278
|% 0,15
|
|Euro
|18,0893
|18,1011
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,8469
|20,9515
|% -0,21
|
|Frank
|18,4681
|18,5794
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8332
|4,8575
|% 0,13
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,78
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.752
|6.809
|44,00
|
|Yarım
|3.290
|3.329
|22,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,02
|
|B. Petrol
|95,41
|95,41
|2,39
|
Seans Raporu
11:01
daha fazla
-
11:15VKING
Yüzde 9.97 oranında artışla 6.95 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 888 adet işlem
-
11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 44 artarak (% 2.16 ) 3, 570
-
11:14XU100
Endeks 3, 288 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 03 üstünde . İşlem hacmi 21, 421.00 milyon TL de
-
11:13HALKB
Yüzde 8.02 oranında artışla 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 091, 914 adet işlem
-
11:12ZRGYO
Yüzde 9.38 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 231, 035 adet işlem