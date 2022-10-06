***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.10.2022 09:10
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını IYM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 340 adet varant 6 Ekim 2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve IYM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** ABIAP.V, ABIAQ.V, ABIAR.V, ABIOY.V, ABIOZ.V, ABIWO.V, ABIWP.V, ABIWQ.V, ABIWR.V, ABIWS.V, AGINC.V, AGIND.V, AGINE.V, AGINF.V, AGIQN.V, AGIQO.V, AGIQP.V, AGIQR.V, ALIKE.V, ALIKF.V, ALIKG.V, ALIKH.V, ALIYA.V, ALIYB.V, ALIYC.V, ALIYD.V, ARIKI.V, ARIKJ.V, ARIKK.V, ARIKL.V, ARIKM.V, ARIYE.V, ARIYF.V, ARIYG.V, ARIYH.V, ARIYI.V, ASIOV.V, ASIOW.V, ASIOX.V, ASIOY.V, ASIOZ.V, ASIWN.V, ASIWO.V, ASIWP.V, ASIWQ.V, ASIWR.V, BIIGF.V, BIIGG.V, BIIGH.V, BIIGI.V, BIIGJ.V, BIISB.V, BIISC.V, BIISD.V, BIISE.V, BIISF.V, CTICH.V, CTICI.V, CTICJ.V, CTICK.V, CTIUV.V, CTIUY.V, CTIUZ.V, CTIVP.V, DAILC.V, DAILD.V, DAILE.V, DAILF.V, DAIYN.V, DAIYO.V, DAIZA.V, DAIZB.V, DJIEE.V, DJIEF.V, DJIEG.V, DJIEH.V, DJIPB.V, DJIPC.V, DJIPD.V, DJIPE.V, EDINK.V, EDINL.V, EDINM.V, EDINN.V, EDINO.V, EDIQY.V, EDIQZ.V, EDIWA.V, EDIWB.V, EDIWC.V, EGIOV.V, EGIOW.V, EGIOX.V, EGIOY.V, EGIOZ.V, EGIWO.V, EGIWP.V, EGIWQ.V, EGIWR.V, EGIWS.V, EXILL.V, EXILM.V, EXILN.V, EXILO.V, EXIZH.V, EXIZI.V, EXIZJ.V, EXIZK.V, FRIAU.V, FRIAV.V, FRIAW.V, FRIAX.V, FRIAY.V, FRIPU.V, FRIPV.V, FRIPW.V, FRIPX.V, FRIPY.V, GNIED.V, GNIEE.V, GNIEF.V, GNIEG.V, GNIEH.V, GNIPG.V, GNIPH.V, GNIPI.V, GNIPJ.V, GNIPK.V, HEIAA.V, HEIAB.V, HEIAC.V, HEIAD.V, HEIAE.V, HEIPA.V, HEIPB.V, HEIPC.V, HEIPD.V, HEIPE.V, ICIAZ.V, ICIBA.V, ICIBB.V, ICIBC.V, ICIBD.V, ICIQA.V, ICIQB.V, ICIQC.V, ICIQD.V, ICIQZ.V, IYIEO.V, IYIFA.V, IYIFB.V, IYIFC.V, IYIFD.V, IYIFE.V, IYIFF.V, IYIFG.V, IYIPK.V, IYIPL.V, IYIPM.V, IYIPN.V, IYIPO.V, IYIRA.V, IYIRB.V, IYIRC.V, KDIFE.V, KDIFF.V, KDIFG.V, KDIFH.V, KDIFI.V, KDIRG.V, KDIRH.V, KDIRI.V, KDIRJ.V, KDIRK.V, KHIOQ.V, KHIOR.V, KHIOS.V, KHIOT.V, KHIOU.V, KHIWI.V, KHIWJ.V, KHIWK.V, KHIWL.V, KHIWM.V, KZIEL.V, KZIEM.V, KZIEN.V, KZIEO.V, KZIFA.V, KZIPH.V, KZIPI.V, KZIPJ.V, KZIPK.V, KZIPL.V, PBIME.V, PBIMF.V, PBIMG.V, PBIMH.V, PBIQA.V, PBIQB.V, PBIQC.V, PBIQD.V, PGIJE.V, PGIJF.V, PGIJG.V, PGIJH.V, PGIJI.V, PGIVA.V, PGIVB.V, PGIVC.V, PGIVD.V, PGIVE.V, PTIBR.V, PTIBS.V, PTIBT.V, PTIBU.V, PTIBV.V, PTIQO.V, PTIQP.V, PTIQQ.V, PTIQR.V, PTIQS.V, SBIOE.V, SBIOF.V, SBIOG.V, SBIOH.V, SBIOI.V, SBIQU.V, SBIQV.V, SBIQY.V, SBIQZ.V, SBIWA.V, SLIEL.V, SLIEM.V, SLIEN.V, SLIEO.V, SLIFA.V, SLIPH.V, SLIPI.V, SLIPJ.V, SLIPK.V, SLIPL.V, SPIEE.V, SPIEF.V, SPIEG.V, SPIEH.V, SPIPA.V, SPIPB.V, SPIPC.V, SPIPD.V, SSIFM.V, SSIFN.V, SSIFO.V, SSIGA.V, SSIGB.V, SSIRK.V, SSIRL.V, SSIRM.V, SSIRN.V, SSIRO.V, TAICK.V, TAICL.V, TAICM.V, TAICN.V, TAICO.V, TAIQO.V, TAIQP.V, TAIQQ.V, TAIQR.V, TAIQS.V, TEILG.V, TEILH.V, TEILI.V, TEILJ.V, TEILK.V, TEIYO.V, TEIZA.V, TEIZB.V, TEIZC.V, TEIZD.V, TFIAA.V, TFIAB.V, TFIAC.V, TFIAD.V, TFIAE.V, TFIPA.V, TFIPB.V, TFIPC.V, TFIPD.V, TFIPE.V, TKIAP.V, TKIAQ.V, TKIAR.V, TKIAS.V, TKIAT.V, TKIWP.V, TKIWQ.V, TKIWR.V, TKIWS.V, TKIWT.V, TLIIB.V, TLIIC.V, TLIID.V, TLIIE.V, TLIIF.V, TLITB.V, TLITC.V, TLITD.V, TLITE.V, TLITF.V, TOIIO.V, TOIJA.V, TOIJB.V, TOIJC.V, TOIJD.V, TOIUK.V, TOIUL.V, TOIUM.V, TOIUN.V, TOIUO.V, TPIOL.V, TPIOM.V, TPION.V, TPIOO.V, TPIOP.V, TPIWD.V, TPIWE.V, TPIWF.V, TPIWG.V, TPIWH.V, YPIAU.V, YPIAV.V, YPIAW.V, YPIAX.V, YPIAY.V, YPIPU.V, YPIPV.V, YPIPW.V, YPIPX.V, YPIPY.V ***
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