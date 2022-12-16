***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.12.2022 09:12
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını IYM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 32 adet varant 16 Aralık 2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve IYM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** DAILK.V, DAILL.V, DAILM.V, DAILN.V, DAIZG.V, DAIZH.V, DAIZI.V, DAIZJ.V, PBIMM.V, PBIMN.V, PBIMO.V, PBINA.V, PBIQI.V, PBIQJ.V, PBIQK.V, PBIQL.V, DJIEM.V, DJIEN.V, DJIEO.V, DJIFA.V, DJIPJ.V, DJIPK.V, DJIPL.V, DJIPM.V, SPIEM.V, SPIEN.V, SPIEO.V, SPIFA.V, SPIPI.V, SPIPJ.V, SPIPK.V, SPIPL.V***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087676
BIST
18:055.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.248
En Düşük
5.050
18:0518,6559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6741
En Düşük
18,6099
18:0519,8851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0631
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9123
En Düşük
19,7888
18:051.067,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.067,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.069,93
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|196,90
|1.908.946
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.683.364
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|39.050.607
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.447.565
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|449.975.834
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|483.800.768
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|273.929.280
|% -9,94
|
|SILVR
|19,40
|246.145.603
|% -7,18
|
|KENT
|239,90
|2.101.898
|% -5,85
|
|THYAO
|140,10
|8.208.647.484
|% 2,26
|
|ASELS
|58,30
|7.907.754.088
|% 3,37
|
|AKBNK
|18,50
|5.866.438.664
|% 7,00
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,91
|2.107.218.160
|% 6,99
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|VAKBN
|11,47
|4.278.513.245
|% 8,11
|
|YKBNK
|11,84
|4.091.841.277
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6356
|18,6440
|% 0,00
|
|Euro
|19,8320
|19,8813
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,6803
|22,7941
|% 0,20
|
|Frank
|20,0247
|20,1453
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9403
|4,9650
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|2,79
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|1,58
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.209
|7.268
|10,00
|
|Yarım
|3.491
|3.553
|5,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.776
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,76
|13,77
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,03
|81,03
|-0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem