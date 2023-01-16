***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.01.2023 09:16
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (IYM) yaptığı, dayanakları ve kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101880
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102401
BIST
12:125.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 81,46
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.073
En Düşük
4.981
12:1218,7900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 19,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
12:1220,3274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0235
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
12:121.156,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,67
|Açılış
|: 1.156,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler12:12
|SDTTR
|75,35
|340.850.807
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.605.396
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.065.277
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.336.292
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|ODAS
|8,64
|1.617.911.280
|% -6,49
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|MANAS
|10,81
|47.230.170
|% -4,93
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|THYAO
|136,50
|2.517.726.738
|% 1,34
|
|KOZAL
|571,60
|2.486.667.728
|% 7,65
|
|ASELS
|57,20
|2.025.928.482
|% 3,53
|
|ODAS
|8,64
|1.617.911.280
|% -6,49
|
|TUPRS
|523,20
|1.424.548.656
|% 2,55
|
|ODAS
|8,64
|1.617.911.280
|% -6,49
|
|EKGYO
|8,03
|1.222.021.805
|% 1,90
|
|YKBNK
|9,53
|1.184.307.734
|% 3,47
|
|SKBNK
|2,77
|215.358.975
|% 5,32
|
|ISCTR
|11,22
|872.376.533
|% 3,89
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7878
|18,7900
|% 0,04
|
|Euro
|20,3135
|20,3274
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,8076
|22,9220
|% -0,45
|
|Frank
|20,1531
|20,2745
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9871
|5,0121
|% 0,04
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-6,26
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-3,67
|
|Cumhuriyet
|7.779
|7.897
|-79,00
|
|Tam
|7.824
|7.882
|72,00
|
|Yarım
|3.812
|3.857
|35,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.928
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,73
|84,73
|-0,55
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:27SKBNK
Yüzde 5.32 oranında artışla 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 111, 224 adet işlem
-
12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 80, 17 artarak (% 1.81 ) 4, 508
-
12:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAA, ARMDA, UMPAS, TMSN, SOKE, TLMAN, VKING, OTTO, ONCSM, SDTTR
-
12:26
AKCNS, KOZAL, ONCSM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:26
BRKO, BRLSM, KAREL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında