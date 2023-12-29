***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ISMEN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (IYM) yaptığı, kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, dayanak varlıklarının işlem gördüğü piyasaların resmî tatil dolayısıyla kapalı olması nedeniyle piyasa yapıcı üyenin talebine istinaden 29/12/2023 tarihinde (bugün) geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230054http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230351BIST