***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.12.2023 09:09
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (IYM) yaptığı, kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, dayanak varlıklarının işlem gördüğü piyasaların resmî tatil dolayısıyla kapalı olması nedeniyle piyasa yapıcı üyenin talebine istinaden 29/12/2023 tarihinde (bugün) geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230054
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230351
BIST
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10:107.436
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 39,51
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.449
10:1029,5390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1149
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,8525
En Düşük
29,3811
10:1032,7147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0418
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
10:101.969,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 13,87
|Açılış
|: 1.969,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler10:08
|DYOBY
|24,92
|23.475.561
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|19.939.009
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|24.524.960
|% 9,96
|
|SNPAM
|141,50
|8.715.441
|% 9,95
|
|SELGD
|22,60
|291.065
|% 9,18
|
|EYGYO
|8,62
|1.055.502
|% -58,16
|
|SKBNK
|3,87
|374.180.334
|% -6,52
|
|PRZMA
|40,30
|5.804.238
|% -5,18
|
|BSOKE
|10,35
|1.741.177
|% -3,27
|
|BJKAS
|40,98
|2.168.392
|% -3,03
|
|GUBRF
|143,60
|2.039.173.930
|% 2,64
|
|SKBNK
|3,87
|374.180.334
|% -6,52
|
|THYAO
|230,00
|357.535.831
|% 0,44
|
|ISGYO
|14,25
|331.088.439
|% 0,49
|
|MIATK
|35,56
|253.220.631
|% 2,07
|
|SKBNK
|3,87
|374.180.334
|% -6,52
|
|ISGYO
|14,25
|331.088.439
|% 0,49
|
|GUBRF
|143,60
|2.039.173.930
|% 2,64
|
|EKGYO
|6,96
|65.091.786
|% 0,29
|
|YKBNK
|19,38
|160.953.361
|% 0,78
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5304
|29,5368
|% 0,38
|
|Euro
|32,7063
|32,7238
|% 0,16
|
|Sterlin
|37,5739
|37,7624
|% 0,57
|
|Frank
|34,8938
|35,1040
|% 0,46
|
|Riyal
|7,8499
|7,8893
|% 0,32
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,88
|23,92
|% 0,66
|
|Platin
|1.005,47
|1.009,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.130,70
|1.140,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,47
|77,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,17
|2.074,65
|% 0,66
|