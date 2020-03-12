***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [ISMEN]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıAGIGM.VSözleşme No0A1210C1000CCE3E 0A1210C1000CCE3F 0A1210C1000CCE40 0A1210C1000CD6BF 0A1210C1000CD581 0A1210C1000CD3E6 0A1210C1000CD210 0A1210C1000CD0D2 0A1210C1000CD08A 0A1210C1000CD7CE 0A1210C1000CCF54İşlemin Gerçekleşme Tarihi12/03/2020İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827593BIST