***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.03.2020 16:41
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
AGIGM.V
Sözleşme No
0A1210C1000CCE3E 0A1210C1000CCE3F 0A1210C1000CCE40 0A1210C1000CD6BF 0A1210C1000CD581 0A1210C1000CD3E6 0A1210C1000CD210 0A1210C1000CD0D2 0A1210C1000CD08A 0A1210C1000CD7CE 0A1210C1000CCF54
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/03/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827593
BIST
16:5793.862
En Yüksek
|Değişim
|: -7,04%
|| -7.104,07
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
16:576,2826
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0723
|Açılış
|: 6,2730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2826
En Düşük
6,2064
16:577,0161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0144
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:57320,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -5,69
|Açılış
|: 320,97
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,61
|43.037.564
|% 13,48
|
|ERSU
|2,92
|26.617.982
|% 5,04
|
|UZERB
|1,94
|29.943
|% 4,86
|
|MERKO
|1,11
|28.349.167
|% 4,72
|
|DEVA
|10,36
|243.046.512
|% 4,23
|
|AVTUR
|1,16
|3.521.226
|% -20,00
|
|KFEIN
|8,40
|13.259.837
|% -20,00
|
|YESIL
|8,92
|7.752.944
|% -20,00
|
|IHLAS
|0,52
|36.321.629
|% -20,00
|
|ITTFH
|1,80
|11.214.061
|% -20,00
|
|ASELS
|24,48
|794.494.511
|% -6,42
|
|THYAO
|8,71
|549.993.497
|% -9,37
|
|GARAN
|8,76
|376.798.354
|% -8,56
|
|ECILC
|4,07
|342.317.387
|% 2,01
|
|MGROS
|19,62
|279.428.675
|% -14,62
|
|IHLGM
|0,91
|163.340.940
|% -18,75
|
|ODAS
|1,34
|181.144.164
|% -16,77
|
|CEMAS
|0,75
|79.003.846
|% -18,48
|
|KARSN
|1,34
|130.999.180
|% -12,99
|
|ADESE
|1,10
|114.469.858
|% -16,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8927
|7,9323
|% -0,59
|
|Frank
|6,6540
|6,6941
|% 0,90
|
|Riyal
|1,6665
|1,6749
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|-50,07
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-5,88
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|-65,00
|
|Tam
|2.122
|2.176
|-57,65
|
|Yarım
|1.026
|1.053
|-27,88
|
|Çeyrek
|514
|526
|-13,94
|
|Gümüş.Ons
|15,87
|15,89
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|-0,13
|
|B. Petrol
|32,99
|32,99
|-2,80
|
Seans Raporu
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