***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.05.2020 12:17
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
PBIEG.V
Sözleşme No
0A19844200032574 0A19844200032575
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/05/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842188
BIST
15:4798.618
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.491,96
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.585
15:477,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0400
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0488
En Düşük
6,9956
15:477,7127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7127
En Düşük
7,6562
15:47385,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,69
|Açılış
|: 385,21
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|23.732.101
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|6.960.150
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.168.555
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|26.886.790
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|11.509.971
|% 9,98
|
|DEVA
|14,58
|2.577.890
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.674.724
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|616.086
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|290.319
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,72
|678.062.798
|% 5,43
|
|TSPOR
|5,82
|550.555.869
|% 9,81
|
|GARAN
|8,12
|429.705.740
|% -2,64
|
|ASELS
|26,44
|282.605.048
|% -2,58
|
|AVOD
|2,76
|280.430.015
|% 4,94
|
|GSRAY
|2,72
|678.062.798
|% 5,43
|
|AVOD
|2,76
|280.430.015
|% 4,94
|
|TSPOR
|5,82
|550.555.869
|% 9,81
|
|ODAS
|1,78
|171.309.240
|% -0,56
|
|AFYON
|2,94
|244.218.382
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7227
|8,7664
|% -0,09
|
|Frank
|7,2700
|7,3138
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8694
|1,8788
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|0,40
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.516
|2,50
|
|Tam
|2.539
|2.578
|2,60
|
|Yarım
|1.231
|1.260
|1,30
|
|Çeyrek
|618
|630
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|14,85
|14,89
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,34
|26,34
|-0,10
|
Seans Raporu
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16:02DOAS
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 9.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 869, 866 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3107, 23 kaybederek (% -2.62 ) 115, 654