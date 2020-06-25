***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.06.2020 14:25
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
SBIFN.V
Sözleşme No
0A20D4C2000D4A58 - 0A20D4C2000D60B1
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/06/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852823
BIST
15:43114.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -365,94
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
15:436,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
15:437,6899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0286
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
15:43387,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,30
|Açılış
|: 387,95
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|ORGE
|6,34
|101.291.285
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|BASCM
|3,85
|378.121
|% 6,65
|
|GEREL
|5,06
|17.439.014
|% 6,53
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,11
|65.585.157
|% -7,84
|
|AKMGY
|31,14
|10.562.336
|% -5,81
|
|ODAS
|2,22
|287.968.445
|% 0,45
|
|HLGYO
|2,16
|229.597.301
|% 4,85
|
|IHLGM
|1,54
|205.703.769
|% 0,65
|
|PGSUS
|53,95
|122.325.350
|% -1,82
|
|ORGE
|6,34
|101.291.285
|% 9,88
|
|IHLGM
|1,54
|205.703.769
|% 0,65
|
|ODAS
|2,22
|287.968.445
|% 0,45
|
|HLGYO
|2,16
|229.597.301
|% 4,85
|
|BNTAS
|3,82
|99.224.030
|% 0,53
|
|YAYLA
|2,65
|45.595.405
|% 5,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4929
|8,5355
|% 0,09
|
|Frank
|7,1887
|7,2320
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8218
|1,8309
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-4,75
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.572
|2.611
|-13,00
|
|Tam
|2.583
|2.595
|-5,40
|
|Yarım
|1.255
|1.269
|-2,70
|
|Çeyrek
|627
|635
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,55
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,68
|39,68
|-0,63
|