***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.07.2020 17:50
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
IBITJ.V
Sözleşme No
0A24C48100172E7F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/07/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861435
BIST
17:54119.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 954,31
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
17:546,8490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
17:547,9365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0096
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9509
En Düşük
7,9032
17:54415,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,93
|Açılış
|: 415,19
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,18
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.765.595
|% 10,00
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|SRVGY
|21,12
|10.305.550
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|DAGI
|7,37
|4.723.828
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|57.859.645
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.612.401
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.182.089
|% -9,99
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|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
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|YAPRK
|13,93
|11.529.649
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|
|ARMDA
|25,60
|21.387.033
|% -5,26
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|ASELS
|35,08
|2.137.117.198
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,33
|1.050.670.648
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.044.723.115
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,22
|987.538.736
|% 2,43
|
|ODAS
|2,77
|792.238.179
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,33
|1.050.670.648
|% -1,68
|
|ODAS
|2,77
|792.238.179
|% 2,59
|
|ISFIN
|4,22
|987.538.736
|% 2,43
|
|KRDMD
|3,11
|723.251.856
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,66
|502.048.494
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7026
|8,7463
|% 0,03
|
|Frank
|7,3702
|7,4146
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8207
|1,8299
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|14,04
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.703
|2.725
|27,30
|
|Tam
|2.784
|2.796
|28,00
|
|Yarım
|1.351
|1.368
|13,70
|
|Çeyrek
|678
|685
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|-0,08
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|B. Petrol
|43,99
|43,99
|-0,29
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