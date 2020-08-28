***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.08.2020 16:10
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
EXIRE.V
Sözleşme No
0A29D5410002E6A1
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/08/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871588
BIST
16:181.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -10,05
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
16:187,3421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0150
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
16:188,7352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0341
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
16:18461,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 6,11
|Açılış
|: 461,99
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,50
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler16:15
|GYHOL
|26,62
|74.217.407
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.605.628
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.349.351
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|35.695.494
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|FMIZP
|87,60
|41.024.091
|% -6,31
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|YKGYO
|3,84
|79.906.766
|% -5,65
|
|KRDMD
|3,03
|966.464.665
|% 3,06
|
|PETKM
|4,04
|898.875.692
|% -1,22
|
|GARAN
|6,91
|890.082.851
|% -1,14
|
|ZOREN
|2,84
|734.836.900
|% 5,58
|
|TUPRS
|83,25
|642.192.151
|% -0,48
|
|KRDMD
|3,03
|966.464.665
|% 3,06
|
|ZOREN
|2,84
|734.836.900
|% 5,58
|
|PETKM
|4,04
|898.875.692
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,83
|305.835.687
|% -2,14
|
|AKENR
|1,96
|273.023.072
|% 0,51
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3373
|7,3421
|% -0,20
|
|Euro
|8,7245
|8,7352
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,7068
|9,7555
|% 0,37
|
|Frank
|8,0693
|8,1179
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9507
|1,9605
|% -0,14
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|28,17
|
|Altın Gr.
|461
|461
|5,42
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.113
|40,00
|
|Tam
|3.046
|3.125
|31,66
|
|Yarım
|1.472
|1.512
|15,32
|
|Çeyrek
|739
|756
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|45,73
|45,73
|0,13
|
Seans Raporu
16:15
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-
16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 79 kaybederek (% -1.10 ) 1, 241
-
16:29XU100
Endeks 1, 100 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 84 altında . İşlem hacmi 11, 224.00 milyon TL de
-
16:24XU100
Endeks 1, 097 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 07 altında . İşlem hacmi 11, 052.00 milyon TL de
-
16:23MARKA
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 086, 770 adet işlem
-
16:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, EKGYO, KCHOL