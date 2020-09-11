***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
11.09.2020 18:16
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
VBITL.V
Sözleşme No
0A2BCCC2001A83BE 0A2BCCC2001A8434
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/09/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874783
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
18:057,4785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0298
|Açılış
|: 7,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4791
En Düşük
7,4368
18:058,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0516
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
18:05468,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,60
|Açılış
|: 468,76
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DNISI
|6,82
|2.715.349
|% 10,00
|
|VERUS
|39,38
|85.170.075
|% 10,00
|
|GOLTS
|26,40
|42.556.134
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.499.358
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.499.358
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|15.607.378
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|11.381.156
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|8.266.573
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.994.553
|% -9,80
|
|CRDFA
|5,42
|25.580.243
|% -7,98
|
|PETKM
|4,24
|1.688.255.798
|% -0,47
|
|THYAO
|10,92
|1.019.256.564
|% 1,49
|
|PGSUS
|47,90
|738.237.948
|% 4,13
|
|IHLGM
|1,55
|692.438.363
|% 6,90
|
|TAVHL
|16,35
|644.771.444
|% 7,21
|
|IHLGM
|1,55
|692.438.363
|% 6,90
|
|PETKM
|4,24
|1.688.255.798
|% -0,47
|
|SKBNK
|1,48
|555.976.944
|% -1,99
|
|IHYAY
|1,30
|455.576.574
|% 4,00
|
|IHLAS
|1,07
|253.208.950
|% 9,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4767
|7,4785
|% 0,40
|
|Euro
|8,8507
|8,8570
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,5356
|9,5835
|% 0,24
|
|Frank
|8,1895
|8,2388
|% 0,52
|
|Riyal
|1,9875
|1,9974
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|2,92
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,94
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.29 ) 1, 011
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, EMNIS, MEGAP, MEGAP, COSMO, ETILR, BEYAZ, TACTR, SERVE
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17:59
TAVHL, MMCAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
DGATE, BRKSN, HURGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında