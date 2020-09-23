***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.09.2020 10:48
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
GRILN.V
Sözleşme No
0A2D7CC100030346 - 0A2D7CC10003027C
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/09/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876267
BIST
15:041.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,89
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
15:047,6927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0304
|Açılış
|: 41,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 41,7100
|
7,6950
En Düşük
7,6530
15:048,9993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0207
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7700
|
9,0074
En Düşük
8,9397
15:045,78
En Yüksek
|Değişim
|: -3,95%
|| -0,24
|Açılış
|: 5,78
|
|Önceki Kapanış
|: 6,02
|
6,04
En Düşük
5,70
BIST En Aktif Hisseler15:04
|ADESE
|2,31
|364.434.551
|% 10,00
|
|INFO
|11,44
|38.061.866
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.783.052
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.590.637
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|DAGI
|11,15
|1.144.001
|% -9,94
|
|SISE
|6,83
|1.632.517.698
|% 2,09
|
|KRDMD
|3,34
|784.817.981
|% 1,83
|
|PETKM
|4,15
|618.862.858
|% -1,89
|
|ADESE
|2,31
|364.434.551
|% 10,00
|
|GARAN
|6,55
|311.296.111
|% 1,24
|
|SISE
|6,83
|1.632.517.698
|% 2,09
|
|KRDMD
|3,34
|784.817.981
|% 1,83
|
|ADESE
|2,31
|364.434.551
|% 10,00
|
|PETKM
|4,15
|618.862.858
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,08
|144.850.026
|% 1,89
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6898
|7,6927
|% 0,40
|
|Euro
|8,9936
|8,9993
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7500
|9,7989
|% 0,15
|
|Frank
|8,3143
|8,3644
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0444
|2,0547
|% 0,33
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.150
|-26,00
|
|Tam
|3.080
|3.157
|-35,33
|
|Yarım
|1.489
|1.527
|-17,10
|
|Çeyrek
|747
|763
|-8,55
|