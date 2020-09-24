***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.09.2020 15:34
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
ASITE.V
Sözleşme No
0A2DA0C100124ED3 0A2DA0C100124FD3
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/09/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876480
BIST
15:231.117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 14,80
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.118
En Düşük
1.097
15:237,6342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0667
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
15:238,8993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0768
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
15:23455,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -5,73
|Açılış
|: 455,91
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler15:23
|CRFSA
|23,98
|22.104.371
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.879.263
|% 10,00
|
|BRYAT
|148,50
|58.977.590
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|UTPYA
|10,80
|16.478.495
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|13.155.695
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|12.338.123
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|12.338.123
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,96
|2.272.681.690
|% 5,78
|
|SISE
|6,83
|1.012.840.494
|% 0,59
|
|KRDMD
|3,28
|798.734.446
|% -0,30
|
|AKBNK
|4,99
|629.586.257
|% 4,83
|
|YKBNK
|2,11
|538.591.854
|% 4,46
|
|GARAN
|6,96
|2.272.681.690
|% 5,78
|
|YKBNK
|2,11
|538.591.854
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,28
|798.734.446
|% -0,30
|
|ADESE
|2,40
|439.935.143
|% 3,90
|
|SKBNK
|1,58
|268.637.882
|% 2,60
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6302
|7,6342
|% -0,87
|
|Euro
|8,8831
|8,8993
|% -0,86
|
|Sterlin
|9,7063
|9,7550
|% -0,71
|
|Frank
|8,2136
|8,2631
|% -1,11
|
|Riyal
|2,0278
|2,0380
|% -0,98
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-6,40
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,80
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.021
|3.099
|-46,77
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|-22,63
|
|Çeyrek
|732
|750
|-11,31
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,28
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|-0,19
|
|B. Petrol
|41,69
|41,69
|-0,08
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 26 artarak (% 1.73 ) 1, 253
-
15:34
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, YKBNK, KRDMD
-
15:34XU100
Endeks 1, 117 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 29 üstünde . İşlem hacmi 13, 175.00 milyon TL de
-
15:34AVOD
Yüzde 5.95 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 591, 800 adet işlem
-
15:33ACSEL
Yüzde 8.35 oranında artışla 14.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 022, 017 adet işlem