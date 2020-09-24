***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [ISMEN]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıASITE.VSözleşme No0A2DA0C100124ED3 0A2DA0C100124FD3İşlemin Gerçekleşme Tarihi24/09/2020İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876480BIST